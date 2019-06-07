泉州海絲節 非遺絕活逾10項

2019-06-07 01:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



少林五祖拳、南音、梨園戲、高甲戲、金蒼綉技藝、清源茶餅技藝……十餘個非物質文化遺產傳承項目，6日在古代「海上絲綢之路」重要起點城市---福建省泉州市集中展演，展現濃郁的「海絲」風韻。

中新社報導，2019年泉州市豐澤區第二屆「海絲」文化節6日揭幕。由泉州少林寺武僧團帶來的「少林雄風」拉開活動序幕，武僧們通過武術套路和對練等方式，詮釋「泉南處處少林風」，展示少林武術的文化魅力。

泉州少林寺武僧團總教練、豐澤區武術協會會長釋理剛說，南少林武術早已深入泉州的民俗民風，五祖拳操也在泉州各中小學得到廣泛推廣。「希望通過此次展示，能够引發當地民眾及海內外遊客關注，吸引更多人參與到傳承武術文化的行列中。」

活動現場，各個非遺項目的傳承人展示花燈、金蒼綉、清源茶餅等的製作技藝，吸引民眾駐足欣賞。金蒼綉福建省級非遺傳承人陳克忍的精湛針法令人稱讚不已。她表示，所展示的珠綉技藝是在金蒼綉的技法基礎上發展而來的，用並列、壘砌等方法堆疊出珠光寶氣的華美。「該技藝已經傳承百年，如今走進校園，希望後繼有人」。

作為福建三大漁女之一，泉州蟳埔女鮮豔的頭飾和服飾獨具一格。2008年，蟳埔女習俗被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

「蟳埔村民大多向海而生，保留著鮮明海上貿易和文明交融的文化特色。」蟳埔女黃芳芳說，蟳埔女成年後將秀髮梳成圓髻，穿上骨髻，並用各種應季鮮花扎成整齊的花環。