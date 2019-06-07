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地鐵海綿車輛段 南寧率先上路

2019-06-07 01:35聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西南寧地鐵3號線6日全線開通試運營，是大陸首個地鐵「海綿車輛段」。圖為民眾在車...
廣西南寧地鐵3號線6日全線開通試運營，是大陸首個地鐵「海綿車輛段」。圖為民眾在車廂內合影。 中新社
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大陸地鐵首個「海綿車輛段」線路6日在廣西南寧全線開通試運營。「軌道系統的車輛段排水技術以快排和防洪為主，融入海綿城市設計理念在中國尚屬首次。」負責南寧軌道交通設計的廣州地鐵設計研究院院長農興中當天在南寧地鐵3號線通車現場作上述表示。

中新社報導，海綿設計能一口氣「喝」下場地70%以上的雨水，實現「小雨不積水，大雨不內澇」，保障地鐵安全運行。

海綿城市是新一代城市雨洪管理概念，指城市像海綿一樣就地就近吸收、淨化雨水，乾旱缺水時有條件地將蓄存的水釋放並加以利用，在適應環境變化和應對自然災害方面具有良好的「彈性」。

南寧是中國大陸海綿城市建設試點，南寧地鐵3號線心圩車輛段不僅承擔車輛養護、車場調度功能，同時採用前沿技術，在原總平綠化設計基礎上，充分設置下沉式綠地、雨水花園、傳輸型植草溝、透水鋪裝、雨水收集系統等「海綿」設施，生態景觀與軌道、站房等硬件相得益彰。

投入運營後，南寧「海綿車輛段」及周邊年徑流總量控制率將提升至68%，年徑流汙染削減率提升至50%，年節水可達到2萬餘噸，實現海綿城市總規要求。

廣西是大陸首個開通地鐵的少數民族自治區。南寧自2016年地鐵1號線開通，逐步以技術創新推動地鐵網絡提速擴量，軌道交通總里程已達81.2公里。3號線開通試運營，標誌著南寧地鐵從雙線「換乘時代」升級為三線「網絡框架」。

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