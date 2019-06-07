陸2屆進博會 上千家新秀參展

2019-06-07 01:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國國際進口博覽局透露，第二屆進口博覽會企業展的相關招展工作已經基本完成，部分展區「一位難求」；同時，有上千家初次參展企業將在今年11月的展會上亮相。

新華社報導，進口博覽會展覽部總經理助理田野表示，第二屆進口博覽會企業展的規畫展覽面積為30萬平方公尺。目前，招展工作基本完成，世界500強和行業龍頭企業在數量和面積上均已超過首屆。「絕大多數首屆參展的世界500強和龍頭企業連續參展第二屆進博會，上述企業中，半數以上企業第二屆參展面積較首屆有所擴大，熱情不減。」

新亮相第二屆進博會的企業中有不少是世界500強和知名企業，路威酩軒、資生堂、雅詩蘭黛、龐巴迪、禮來、斯凱奇等知名品牌都將成為進博會上的「新面孔」。

資生堂中國區總裁藤原憲太郎說，中國市場對資生堂來說非常重要。「在首屆進口博覽會開始的第二天，我們就積極報名簽約參加第二屆進口博覽會，將在11月通過這一平台向世界展示資生堂的形象。」

全球最大的奢侈品集團路威酩軒董事阿爾諾表示，第一屆進口博覽會取得巨大的成功，相信第二屆的成效將更加顯著，將攜旗下最有代表性的品牌和最有技術含量的產品整體參展。

隨著招展工作進入尾聲，目前，第二屆進口博覽會企業商業展的招商工作也已經啟動，將幫助更多民營、中小企業抓住進博機遇，共享開放成果。