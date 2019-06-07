北京大興機場飛行程序 獲批

2019-06-07 01:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京大興國際機場飛行程序已正式獲得大陸民航華北地區管理局批覆，包括機場飛行程序、運行最低標準及機場使用細則。作為大興機場開航籌備的重要節點，此項工作的完成標誌著大興機場已具備通航條件，為工程驗收和機場開航奠定堅實基礎。

中新社報導，大興機場稱，該機場飛行程序設計工作與機場可行性研究工作同步啟動，歷經數據收集、概念設計、正式設計等階段，於2019年1月完成程序初稿編製。

為全面驗證飛行程序、檢驗機場建設成果，大興機場分別於2019年1月和5月進行投產校驗飛行和真機試飛。其中，投產校驗飛行歷時34天、112小時，對本場飛行程序、助航燈光、導航設備等進行全方位校驗；於5月13日開始的試飛工作將持續至9月。

5月13日進行的基本試飛由南航、東航、國航及廈航共同參與，對進近、進港和離港程序進行實地試飛，並由國航對全部飛行程序進行模擬機試飛，驗證飛行程序的安全性和適用性。

下一步，大興機場還將於8月至9月開展機場低能見度專項試飛和全面試飛，確保機場投入運行後空地協同、順暢高效。飛行程序作為航空原始資料的一部分，是開航的必要條件之一。飛行程序獲批後，大興機場已於5月30日完成航空原始資料上報。

後續，大興機場將持續跟進資料收集、審核情況，確保大興機場航行情報原始資料按時生效。北京大興國際機場將於6月30日竣工，於9月30日前正式開航。