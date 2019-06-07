大陸地級以上城市 啟動垃圾分類

2019-06-07 01:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「環保嘉年華．青春新時尚」-2019年上海青少年城市生活垃圾分類主題宣傳活動，5日在上海淮海公園舉行。 新華社 分享 facebook 中國大陸住房和城鄉建設部等9部門在46個重點城市先行先試的基礎上，近日印發「關於在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知」，決定自2019年起在全大陸地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。

新華社報導，通知要求，到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統；其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示範片區。到2022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋；其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示範片區。到2025年，全大陸地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

通知明確，要做好頂層設計。各地級城市應於2019年底前，編制完成生活垃圾分類實施方案，明確生活垃圾分類標準，以及推動生活垃圾分類的目標任務、重點項目、配套政策、具體措施。公共機構要率先示範，相關經營場所比照黨政機關積極落實生活垃圾分類要求。

此外，要夯實學校教育，切實以生活垃圾分類為載體，培養一代人良好的文明習慣、公共意識和公民意識；開展青年志願活動，鼓勵和引導青少年積極參與生活垃圾分類；動員家庭積極參與，大力傳播生態文明思想和理念，引導家庭成員從自身做起，自覺成為生活垃圾分類的參與者、踐行者、推動者。

同時，要以街道為單元，開展生活垃圾分類示範片區建設，實現生活垃圾分類管理主體全覆蓋，生活垃圾分類類別全覆蓋，生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理系統全覆蓋。

該通知要求，各地級城市應堅持黨建引領，堅持以社區為著力點，堅持以民眾為主體，堅持共建共治共享，把生活垃圾分類作為開展「美好環境與幸福生活共同締造」活動的重要內容，加快推進以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的生活垃圾分類制度，加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統，努力提高生活垃圾分類覆蓋面。