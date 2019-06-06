親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

全中國剩200隻朱鷺 陝西男偷獵重判10年

2019-06-06 16:51世界日報 記者林庭瑤／綜合報導

古稱朱鷺、紅朱鷺，朱鹮系東亞特有種。（觀察者網）
古稱朱鷺、紅朱鷺，朱鹮系東亞特有種。（觀察者網）
分享

陝西省兩名男子因為殺害一級重點保護野生動物朱鷺（朱䴉)，各被法院重判入獄10年和8年。兩名被告以量刑過重為由提出上訴，但銅川市中院駁回上訴，維持原判。

根據華商網的報導，陝西高院近日發布5起破壞環境資源的典型案例，當中包括上述案件。

兩名被重判男子分別姓郝和姓馮。2016年6月1日，兩人不聽村民勸阻，在銅川市耀州區用彈弓將一隻白鳥擊落至地面並帶走。

兩人後來發現白鳥有腳環，且有編碼，害怕被查，於是把白鳥棄在河道。耀州區野生動物保護管理站工作人員其後對白鳥進行施救，但白鳥最終死亡。

經鑑定，這隻白鳥是中國國家一級重點保護野生動物朱鷺，死亡原因是人為擊傷，頸部與前胸外傷嚴重，左翼斷裂，失血過多。

報導表示，耀州區法院經一審後認為，馮、郝兩人的行為構成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，情節特別嚴重，判處馮某、郝某各入獄10年和8年，並處罰金人民幣3000元（約434美元）。

朱䴉（學名：Nipponia nippon）：古稱朱鷺、紅朱鷺，朱䴉系東亞特有種。曾廣泛分布於中國東部、日本、俄羅斯、朝鮮等地，由於環境惡化等因素導致種群數量急劇下降，至1980年代僅陝西省洋縣秦嶺南麓有唯一7隻野生種群，後經人工繁殖，2008年種群數量已達到200隻。

俄羅斯人民幣
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

議員嗆「人權尾6」 李家超：中國司法獨立排全球前1/3

2019-06-06 12:49

影／雲南野生動物園客製粽子大餐

2019-06-06 14:40

上海流浪大師人氣還在 直播月入50萬

2019-06-06 14:21

林榮基待台灣 想眾籌開書店

2019-06-06 12:59

反逃犯條例修例 香港黑、白衫軍輪番遊行

2019-06-06 12:57

解疑惑 林鄭晤逾70名領事 美領事唐偉康：簡介會有用

2019-06-06 12:53

郭炳湘紅顏爭物業案 神祕人擬加入訴訟

2019-06-06 12:47

水貨疫苗風波 環亞2董事被拘 集團清盤結業

2019-06-06 12:39

花逾萬打針 內地客：不是說香港假疫苗？

2019-06-06 12:35

高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12

陸工信部部長：歡迎外商積極參與大陸5G市場

2019-06-06 11:01

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:32

元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23

海峽茶會 今年專設台灣展區

2019-06-06 04:10

海峽論壇創意塗鴉賽 8月在金門

2019-06-06 04:09

拉薩機場 流量大增

2019-06-06 04:09

端午入境旅客 陸估年增7.6%

2019-06-06 04:08

揚言仿台男鄭捷「血洗港鐵」 香港電競迷1天內落網

2019-06-05 17:24

又見巴士「刺客」 女客大腿被刺傷

2019-06-05 17:23

彈弓打鳥誤擊野生保護動物 陸男重判10年

2019-06-05 17:09

香港兩度大撲殺瘟豬 內地農場供港卻步

2019-06-05 17:09

獲庇護黃台仰、李東昇德國會演說：香港高度自治已不在

2019-06-05 17:04

付不起寶馬油錢 四川車主半夜偷雞鴨被逮

2019-06-05 17:01

300手機同時收款 浙江賭網涉案7億

2019-06-05 16:57

旅遊警示才剛發 1中國公民在美遇害

2019-06-05 16:46

對峙升溫！ 中國2天3出手 再發赴美旅遊警示

2019-06-05 16:45

領先世界！深圳成電動車大本營 公車、計程車全零排放

2019-06-05 12:52

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

大陸初中試卷文言文寫「鋼鐵俠傳」

2019-06-05 11:22

中國2023年再辦亞洲盃足球賽 自家網民卻狠吐槽

2019-06-05 11:18

廣東台山鎮海灣紅樹林 保存完整

2019-06-05 00:01

穿越「魔鬼風區」 新疆克塔鐵路通車

2019-06-05 00:00

福山咖啡師賽 15國高手競技

2019-06-05 00:00

重慶防空洞 改造洗車場

2019-06-05 00:00

上海紐約大學 前灘新址開工

2019-06-04 23:57
看更多

熱門文章

國中少女喝珍奶便秘五天 X光照曝腸胃布滿「陰影」

2019-06-05 17:37

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

大陸第一次 海上發射火箭成功

2019-06-06 01:28

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04

習普會 宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

2019-06-06 09:04

華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53

彈弓打鳥誤擊野生保護動物 陸男重判10年

2019-06-05 17:09

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

曾臥底緝毒的曾偉雄 破格升任聯合跨國打擊販毒

2019-06-05 17:56

稀土是王牌 陸官媒暗喻意味濃

2019-06-06 09:52

曾強硬壓制占中 曾偉雄被中國薦為聯合國官員

2019-06-05 20:35

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

縣長楊鎮浯會劉結一 盼協助力推金門觀光與金酒銷陸

2019-06-05 19:47

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

大陸5G商用今發照 廣電入局打破三強

2019-06-06 11:04

陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

聯邦快遞錯運 華為找上中國郵政全面合作

2019-06-05 18:47

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

中共騷擾外媒 阻止報導天安門事件

2019-06-05 17:11

高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12

貿易戰找靠山 中俄關係再升級為新時代戰略夥伴

2019-06-05 22:44

傳習近平6月底訪韓

2019-06-06 10:45

大陸向4電訊商下發5G牌照 8月正式5G服務

2019-06-06 12:09

商務部再重砲轟美 要談必須拿出誠意不惜採必要反制

2019-06-06 15:46

反對修訂「逃犯條例」 香港法律界今黑衣遊行

2019-06-06 01:31

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

大陸停進美國黃豆　今年前4月降逾70%創新低

2019-06-06 16:34

陸企籲控管稀土出口

2019-06-06 02:46

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45

元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top