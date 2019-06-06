全中國剩200隻朱鷺 陝西男偷獵重判10年

2019-06-06 16:51 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



古稱朱鷺、紅朱鷺，朱鹮系東亞特有種。（觀察者網） 分享 facebook

陝西省兩名男子因為殺害一級重點保護野生動物朱鷺（朱䴉)，各被法院重判入獄10年和8年。兩名被告以量刑過重為由提出上訴，但銅川市中院駁回上訴，維持原判。

根據華商網的報導，陝西高院近日發布5起破壞環境資源的典型案例，當中包括上述案件。

兩名被重判男子分別姓郝和姓馮。2016年6月1日，兩人不聽村民勸阻，在銅川市耀州區用彈弓將一隻白鳥擊落至地面並帶走。

兩人後來發現白鳥有腳環，且有編碼，害怕被查，於是把白鳥棄在河道。耀州區野生動物保護管理站工作人員其後對白鳥進行施救，但白鳥最終死亡。

經鑑定，這隻白鳥是中國國家一級重點保護野生動物朱鷺，死亡原因是人為擊傷，頸部與前胸外傷嚴重，左翼斷裂，失血過多。

報導表示，耀州區法院經一審後認為，馮、郝兩人的行為構成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，情節特別嚴重，判處馮某、郝某各入獄10年和8年，並處罰金人民幣3000元（約434美元）。

朱䴉（學名：Nipponia nippon）：古稱朱鷺、紅朱鷺，朱䴉系東亞特有種。曾廣泛分布於中國東部、日本、俄羅斯、朝鮮等地，由於環境惡化等因素導致種群數量急劇下降，至1980年代僅陝西省洋縣秦嶺南麓有唯一7隻野生種群，後經人工繁殖，2008年種群數量已達到200隻。