姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

2019-06-06 16:58 世界日報 中國新聞組／北京6日電



趙志勇共姦淫25名女學生含幼女14人，被執行死刑。圖／取材自微博 分享 facebook

河南省開封市中級人民法院公布，罪犯趙志勇已於4日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。這位當地食糧企業董事長，曾任三任縣人大代表的大老闆，居然犯下強姦、組織、強迫賣淫等罪，玷汙了25名女子，其中包含14名未滿12歲的幼女。而他的同夥李娜也判處死刑，於同日行刑。

綜合媒體報導，趙志勇初中學歷，原系河南省開封市天源麵業有限公司法定代表人、13屆開封市總商會副會長、尉氏縣工商業聯合會副主席、尉氏縣第11屆、12屆、13屆人大代表，河南省尉氏縣人。

事業有成的他與被告人李娜同謀，由李娜到尉氏縣的初中學校尋找年齡小的女學生供趙志勇姦淫。用毆打、恐嚇、拍下體照片威脅等手段，先後強迫多名在校初中女學生與趙志勇發生性關係，其計25人32起，其中幼女14人19起。

據報導，一份透露30多名初中女學生被強迫賣淫的「案情彙報」在網上流傳。彙報顯示，趙志勇起初以暴露隱私為手段，要求1994年出生的李娜為其介紹中學生與其發生性關係，繼而發展成要求必須提供處女與其發生性關係。

一位受害人的媽媽曾指出，其女兒當時正上初中二年級，一名同年級同學曾請求她出去玩，了解到是與人發生性關係後，女兒拒絕了。但不久後的一天下午，由於放學早，女兒被這個同學拉到了一輛小轎車上，然後被拉進金沙灣酒店一個內有赤裸男子的房間。被同行的女子要求洗澡，後被此男強行姦淫。

據了解，趙志勇擔任董事長的天源麵業所在的尉氏縣是全國小麥商品糧和優質棉雙重基地縣，為當地的麵粉企業提供了源源不斷的原料支援。天源麵業是集倉儲、購銷、加工、運輸為一體的大中型糧食加工企業，擁有固定資產上億，曾獲2014年開封市「農業產業化優秀龍頭企業」、「科技創新先進企業」，2015年開封市「民營企業50強」等榮譽。

趙志勇也曾積極參與公益愛心活動，包括為當地留守兒童捐贈價值數萬元的校服、麵粉、食用油等愛心物資。趙志勇還在捐贈儀式講話：「作為一個企業家，要讓更多的困難群眾、留守兒童感受到社會大家庭的溫暖。」對造他如今伏法受誅，更顯得諷刺。