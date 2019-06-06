00後決戰高考 報名人數再飆破千萬

2019-06-06 17:08 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 李春 ／北京6日電



中國一年一度的高考到臨，6月7日8日這兩天，是中國至少千萬家庭的大日子，因為今年中國高考報名人數，再破千萬。

按中國教育部最新公布，不含高職擴招補報名人數，全中國高考報名人數已達1031萬，這是1977年恢復高考以來高考人數的第二高峰，也是中國的「00後」即2000年後出生的一代，第二年上橋高考之年。

中國高考人數的頂峰時期是2008年，那年有1050萬人高考。在此年有前後兩年高考人數破千萬，即2007年的1010萬、2009年的1020萬。其後開始降回千萬線內，都是900多萬。但去年高考報名人數大增35萬，成為2010年以來的最高峰，今年高考人數超過去年，不僅是2010年以來的新高峰，還大超去年再回千萬級高考。

中國高考，過去叫「獨木橋」，意思是報考人多、錄取率低、競爭激烈。但由2000年以來的高考走勢來看，一直是在增加錄取人數，降低考試難度，再加上緩解就業難而來的大擴招，高等院校的大擴軍，新專業不斷的湧現，考生人數曲線總體在走高。

今年高考人數因何大增，有說與當局擔心就業危機，要求高等院校擴招基礎上擴招有關。以錄取率來看，10年前都是六成左右，去年是八成以上，今年錄取率還有可能放寬，參加高考基本上都有大學上，這說法不算過份，當然可以刺激更多人參加高考。高考人數還是與年度出生人數有關，中國大城市出現少生不育，還是近兩年的新鮮事。

在中國高考上大學，仍是改變人生的主要路徑，因而全社會都在祝福千萬考生，盼能有好的表現，那叫做以夢為馬，不負韶華。