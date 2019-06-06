親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

中國高考撞端午 狀元粽…搶「包中」商機

2019-06-06 17:14世界日報 中國新聞組／北京6日電

錢江晚報報導，今年端午節適逢中國高考首日。自從高考從每年7月改到6月後，這是頭一回和端午節「撞車」，下一次巧遇，要等到2038年。

光明網指出，據中國《國務院辦公廳關於2019年部分節假日安排的通知》，端午節6月7日放假，與周末（6月8日、6月9日）連休。今年端午節三天小長假中前兩天正好為高考時間。據教育部消息，今年高考報名人數超過千萬。因此，大批高三老師、考生家長，以及公安民警、司機等考務人員，將在端午節假期參與高考工作，無法放假休息。

中國消費網報導，今年端午節和高考的撞車，可能會造成一些熱門旅遊城市的房源緊張。為保證參加高考的孩子有充裕休息時間及避免交通擁堵，不少家長都會在考點附近預定「高考房」，再加上端午出遊人潮，北京、上海等城市的學校周邊酒店產品搜索量環比已大幅上升，酒店價格也有所上浮。

傳統端午節恰逢高考，也帶來許多商機。不少商家靈機一動，在節前的粽子營銷大戰做最後衝刺，有的搭上「狀元粽」。南京晨報報導，例如熱銷的「狀元糕粽」，「糕粽」分別與「高中」諧音，有「高中狀元」寓意，還有「福臨粽」、「豐登粽」、「平安粽」、「孝親粽」等都吸引大批考生家長購買，想為子女討個好彩頭。

高考端午節北京
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

2019-06-06 16:58

世界最大跨度橋 平潭元洪航道橋合龍

2019-06-06 17:06

00後決戰高考 報名人數再飆破千萬

2019-06-06 17:08

全中國剩200隻朱鷺 陝西男偷獵重判10年

2019-06-06 16:51

影／雲南野生動物園客製粽子大餐

2019-06-06 14:40

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

上海流浪大師人氣還在 直播月入50萬

2019-06-06 14:21

郭炳湘紅顏爭物業案 神祕人擬加入訴訟

2019-06-06 12:47

水貨疫苗風波 環亞2董事被拘 集團清盤結業

2019-06-06 12:39

花逾萬打針 內地客：不是說香港假疫苗？

2019-06-06 12:35

高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12

陸工信部部長：歡迎外商積極參與大陸5G市場

2019-06-06 11:01

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:32

元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23

海峽茶會 今年專設台灣展區

2019-06-06 04:10

海峽論壇創意塗鴉賽 8月在金門

2019-06-06 04:09

拉薩機場 流量大增

2019-06-06 04:09

端午入境旅客 陸估年增7.6%

2019-06-06 04:08

揚言仿台男鄭捷「血洗港鐵」 香港電競迷1天內落網

2019-06-05 17:24

又見巴士「刺客」 女客大腿被刺傷

2019-06-05 17:23

彈弓打鳥誤擊野生保護動物 陸男重判10年

2019-06-05 17:09

香港兩度大撲殺瘟豬 內地農場供港卻步

2019-06-05 17:09

獲庇護黃台仰、李東昇德國會演說：香港高度自治已不在

2019-06-05 17:04

付不起寶馬油錢 四川車主半夜偷雞鴨被逮

2019-06-05 17:01

300手機同時收款 浙江賭網涉案7億

2019-06-05 16:57

旅遊警示才剛發 1中國公民在美遇害

2019-06-05 16:46

對峙升溫！ 中國2天3出手 再發赴美旅遊警示

2019-06-05 16:45

領先世界！深圳成電動車大本營 公車、計程車全零排放

2019-06-05 12:52

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

大陸初中試卷文言文寫「鋼鐵俠傳」

2019-06-05 11:22

中國2023年再辦亞洲盃足球賽 自家網民卻狠吐槽

2019-06-05 11:18

廣東台山鎮海灣紅樹林 保存完整

2019-06-05 00:01

穿越「魔鬼風區」 新疆克塔鐵路通車

2019-06-05 00:00

福山咖啡師賽 15國高手競技

2019-06-05 00:00

重慶防空洞 改造洗車場

2019-06-05 00:00

上海紐約大學 前灘新址開工

2019-06-04 23:57

北京世園會 遊客逾181萬人次

2019-06-04 23:57

上海「鐵路市場」 月底打烊

2019-06-04 23:57
看更多

熱門文章

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00

姦淫25女學生且指定處女 慈善企業家趙志勇死刑伏法

2019-06-06 16:58

一帶一路危機？ 中歐班列 補助對半砍

2019-06-06 04:23

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

大陸第一次 海上發射火箭成功

2019-06-06 01:28

美商中箭 長安福特挨罰7.5億

2019-06-06 02:50

貿易戰訂單減 華為供應商譽銘新放假三個月

2019-06-06 09:52

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

貿易戰不確定性 IMF下修中國今明年成長預測

2019-06-05 19:13

5G商用元年！陸工信部今將發放4張5G商用牌照

2019-06-06 09:04

習普會 宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

2019-06-06 09:04

微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30

華為、中興立即表態 相信中國5G將引領全球

2019-06-06 09:53

FedEx錯運事件後 華為與中國郵政結成戰略合作夥伴

2019-06-06 13:30

陸商務部：美方統計的貨物貿易逆差數據灌水逾60%

2019-06-06 14:40

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

稀土是王牌 陸官媒暗喻意味濃

2019-06-06 09:52

曾強硬壓制占中 曾偉雄被中國薦為聯合國官員

2019-06-05 20:35

縣長楊鎮浯會劉結一 盼協助力推金門觀光與金酒銷陸

2019-06-05 19:47

大陸5G商用今發照 廣電入局打破三強

2019-06-06 11:04

陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45

世界環保日 大陸網紅稱去公園撿垃圾 CCTV踢爆真相是做垃圾蟲

2019-06-06 14:35

陸娛樂、媒體業 未來5年大爆發

2019-06-06 04:24

科創板首次上市審核會議 三家公司全過關

2019-06-05 20:36

世界最大跨度橋 平潭元洪航道橋合龍

2019-06-06 17:06

高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12

貿易戰找靠山 中俄關係再升級為新時代戰略夥伴

2019-06-05 22:44

大陸向4電訊商下發5G牌照 8月正式5G服務

2019-06-06 12:09

反對修訂「逃犯條例」 香港法律界今黑衣遊行

2019-06-06 01:31

傳習近平6月底訪韓

2019-06-06 10:45

中俄簽署核能等十餘項協議 採購總金額超過200億美元

2019-06-06 16:50

陸企籲控管稀土出口

2019-06-06 02:46

即時配送4,500億大餅 兵家必爭

2019-06-06 02:50

元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23

科創板開閘 首批三檔全過關

2019-06-06 00:05

搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45

高雄飛寧波 春秋航空開闢新航線

2019-06-06 04:25

拉薩機場 流量大增

2019-06-06 04:09

華為否認因被美國制裁而削減採購訂單

2019-06-06 14:59

蘋果宣佈在中國設立首個設計開發加速器

2019-06-06 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top