中國高考撞端午 狀元粽…搶「包中」商機

2019-06-06 17:14 世界日報 中國新聞組／北京6日電



錢江晚報報導，今年端午節適逢中國高考首日。自從高考從每年7月改到6月後，這是頭一回和端午節「撞車」，下一次巧遇，要等到2038年。

光明網指出，據中國《國務院辦公廳關於2019年部分節假日安排的通知》，端午節6月7日放假，與周末（6月8日、6月9日）連休。今年端午節三天小長假中前兩天正好為高考時間。據教育部消息，今年高考報名人數超過千萬。因此，大批高三老師、考生家長，以及公安民警、司機等考務人員，將在端午節假期參與高考工作，無法放假休息。

中國消費網報導，今年端午節和高考的撞車，可能會造成一些熱門旅遊城市的房源緊張。為保證參加高考的孩子有充裕休息時間及避免交通擁堵，不少家長都會在考點附近預定「高考房」，再加上端午出遊人潮，北京、上海等城市的學校周邊酒店產品搜索量環比已大幅上升，酒店價格也有所上浮。

傳統端午節恰逢高考，也帶來許多商機。不少商家靈機一動，在節前的粽子營銷大戰做最後衝刺，有的搭上「狀元粽」。南京晨報報導，例如熱銷的「狀元糕粽」，「糕粽」分別與「高中」諧音，有「高中狀元」寓意，還有「福臨粽」、「豐登粽」、「平安粽」、「孝親粽」等都吸引大批考生家長購買，想為子女討個好彩頭。