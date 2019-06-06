微信買加航「員工價」機票 中國女留學生被騙 遭加航拒載兼索償

2019-06-06 14:30 香港01 記者李福源報導



錢安被加航列入禁飛名單，令她既震驚又擔心。圖／翻攝自CBC news影片 分享 facebook

上海25歲女子錢安（Ann Qian，音譯）透過微信購買加拿大航空機票，但去年11月賣家「CaptainCooll」被揭發是騙徒，把盜來的信用卡買機票再轉售，加航發現後將錢安列入禁飛名單，並要求賠償18,600加元（約11萬港元）的機票費用；錢安對此感到非常委屈，堅稱自己也是受害者。

錢安兩年前到安大略省士嘉堡（Scarborough）接受糕點廚師培訓，她在微信上向聲稱可取得「加拿大航空員工折扣」機票、名為「CaptainCooll」的賣家購買加航機票，一年半內共買了五張機票，且順利搭乘三趟。直到去年11月，錢安在多倫多皮爾森國際機場（Pearson Airport）準備第四次乘搭加航班機時，卻驚悉自己被列入禁飛名單，無法登機，詢問之下，才得知原來機票是賣家用偷來的信用卡購買，然後轉售給她。

錢安憶述：「聽到我的名字上了禁飛名單後，我很震驚，而且很擔心，令我感到壓力非常大」。

錢安表示，在微信要求賣家退款時，對方竟直接將她「拉黑」（封鎖），從此再也聯絡不上，她在今年4月向警方報案。

加航要求錢安在45天內賠償相關機票費用，錢安認為自己也是受害者，前後共花了9400加元向「CaptainCooll」購票，但加航要求的賠償卻足足多了一倍，讓她感覺被視為罪犯。她說，加航要求賠款令她感覺再次受傷，「我覺得生活好像沒有希望，只想待在家中大哭，現在我不敢相信任何人。」

律師：不公平且不合理

錢安的代表律師Kailin Che認為，這是不公平且不合理的，加航不應該針對無辜的消費者，又謂不明白為什麼加航沒有更早注意到有關問題，中間這段「延遲」的時間令人困惑。

關注航空乘客權益人士盧卡奇（Gabor Lukacs）亦表示，加航此舉沒有任何意義，「如果有人威脅要毆打飛行員，或者在洗手間吸煙，這些都是拒絕登機的理由，但航空公司不能因為和乘客有金錢糾紛就拒絕其登機。加航花了逾一年的時間才發現這個欺詐行為，又怎能期望乘客馬上知道呢？」

不過加拿大航空拒絕解除錢安的禁飛令，並指她從一個「未經任何證實、聲稱自己是經認證的旅行代理商那裏購買機票的行為，簡直就像從酒吧買電視機一樣」。加航同時呼籲，旅客應直接向航空公司、客戶服務中心或旅行社購票以保障自身權益。如今這宗個案將交由加拿大運輸局進行仲裁。

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文章授權轉載自《香港01》