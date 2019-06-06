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反逃犯條例修例 香港黑、白衫軍輪番遊行

2019-06-06 12:57世界日報 記者李春／香港5日電

香港將舉行連串遊行，反對港府修訂引渡安排的《逃犯條例》，6月6日香港律師會發起「黑衣遊行」，6月9日(周日)則是由民陣發起的「白衫軍」遊行。其中周日場的遊行民陣料30萬人上街。

香港法律界的示威遊行，向來是齊著黑衣。香港法律界發起6月6日「黑衣遊行」，要向香港政府及國際社會表達這次修法是破壞法治。遊行前夕，香港律師會就修訂《逃犯條例》發表意見書，指修法有廣泛及重要影響，應先詳細檢視法案及全面諮詢公眾，香港政府不應匆忙修法。

律師會在長達11頁的意見書認為，香港政府修法前應先研究中國大陸與其他國家的移交安排。如果香港政府堅持推動修法，亦應修訂《逃犯條例》第23條，容許香港法庭檢視申請方提交的證據可信性，確保法院有能力監督移交程序。

除法律界，香港將出現「白衫軍」。香港民間人權陣線發起，6月9日舉行各界反對《逃犯條例》修訂遊行。民陣召集人岑子杰表示，當日會從維園出發，呼籲參與者穿著白色衫，是代表光明，預計會有大批市民參與。

律師會：憂移交個案變通案

香港新聞組／香港6日電

繼香港大律師公會日前表明反對修法的立場後，一向與北京有所溝通的香港律師會5日也呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，認為修法將對香港有深遠影響，事前應全面審視整個引渡制度。

中央社報導，律師會5日就逃犯條例修訂發表意見書，認為政府需研究被移交的逃犯是否能得到足夠保障，包括現行國際法律的標準。另外，被移交人士應有上訴權利，有關移交安排要具有透明度，香港法庭需要有更大的權力，檢視申請方提交的證據，以確保法院能監察移交程序。

報導說，至於台灣殺人案，律師會建議用香港法院域外法權的形式處理。

律師會又指出，過去20多年，香港與中國大陸及台灣並無引渡協議，期間並未出現重大問題，現在卻突然提出修法，政府方面對此並未有充分解釋。

律師會指出，社會擔心一旦修法後，個案處理方式會變成恆常的移交港人機制，特別是香港與大陸司法制度有不同之處。

民陣：當日不會「升級」行動

此外，民陣發起9日(周日）舉行第三次反對修訂《逃犯條例》遊行，預計有30萬人出席。召集人岑子杰表示，民陣當日不會將遊行「升級」，希望以最和平方式，呼籲最多市民參與遊行。

岑子杰表示，立法會在12日才恢復二讀修例草案，在立法會未開會前便將行動升級是言之尚早，最重要的是在草案恢復二讀前，以和平方式召集最多市民遊行，表達反修例意願，包括過去未曾參與遊行的人。

香港立法會
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