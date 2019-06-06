解疑惑 林鄭晤逾70名領事 美領事唐偉康：簡介會有用

2019-06-06 12:53 世界日報 香港新聞組／香港6日電



美國駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）。 聯合報系資料照片／記者羅曉媛攝影 分享 facebook 面對國際質疑《逃犯條例》修訂，特首林鄭月娥昨日先後與70名領事及20多個國際商會見面，分別歷時一個半小時。會後被問到會面可否釋除疑慮，多名領事大部分人拒絕回應，美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）則形容為「有用的簡介會（useful briefing）」。

明報報導，當天有70多名領事出席會面，林太派發修例解說文件及單張，並用了一半時間解說法律背景、修例目的等，其後開放提問環節，歐盟、英美等國共提出四至五道問題，主要環繞公眾對修例的關注。有領事質疑台灣明言不引渡殺人案的港人疑犯陳同佳，問及為何仍要修例；林太派發修例解說文件及單張會上則只以簡介修例原則為主。立法會前議員詹培忠之子、巴布亞紐幾內亞駐港名譽領事詹劍崙會後，稱完全支持修例（fully supportive）。

安撫國際商會：不要擔心

特首其後與20多個國際商會會面，各主要商會都獲邀，會上她強調針對的是逃犯而非生意人，籲商界毋須擔心。

自由黨黨魁鍾國斌昨在立法會口頭質詢環節稱，多個團體擔心修例通過後影響新聞、言論自由，記者協會亦要求見面，問當局會否講解以釋疑慮；保安局長李家超以目前距離下周恢復二讀時間非常緊迫為由，未有應允。

民主黨林卓廷隨即質疑，記協及大律師公會等團體多次邀請會面，但政府在最後關頭才說時間不足；李家超則稱收到許多不同人提交意見，會充分考慮。