議員嗆「人權尾6」 李家超：中國司法獨立排全球前1/3

2019-06-06 12:49 世界日報 香港新聞組／香港6日電



立法會保安事務委員會昨日最後一天討論修訂《逃犯條例》，多名民主派議員關注內地司法制度，保安局長李家超回應時引述世界經濟論壇報告稱，中國司法獨立排名全球第45位，「（排名）都屬於前三分一」；當他被質疑中國人權狀在126個國家中排行第121名時，稱關鍵並非只移交疑犯到司法排名同等優越的司法管轄區，歐美也會交疑犯到排名較後的國家。

明報報導，工黨張超雄會上稱，內地有「政法委員會」等機構，由中央官員等領導，決定是否檢控，無司法獨立可言，質疑可否信任內地的表面證供，以及法院可否審議內地狀。李家超回應稱「分享網上看到的（資料）」，引述世界經濟論壇所發表的司法獨立排名，指出中國排名45，評分高於西班牙及南韓。

據報導，法律界郭榮鏗稱，同一機構的調查顯示，中國在保護人權方面，在126個國家中排名121，多次追問內地保護人權是否足夠。李家超說，歐美國家均會移交逃犯予排名在之前、之後的國家，移交逃犯要保證要求移交的一方須按協議處理。

香港經濟日報報導，議會陣線毛孟靜及區諾軒，昨天分別發起要求政府撤回逃犯條例的臨時動議，惟都以13票贊成、24票反對被否決。民主派於會議結束後，即包圍李家超，要求他下台及撤回修例，有民主派議員及保安員報稱於混亂期間受傷。

委員會主席陳克勤強烈譴責行為，指行政管理委員會必須跟進，亦會要求下周三立法會，條例修訂恢復二讀辯論時，加強保安。