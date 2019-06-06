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水貨疫苗風波 環亞2董事被拘 集團清盤結業

2019-06-06 12:39世界日報 香港新聞組／香港6日電

影片來源：YouTube

被質疑提供9價子宮頸癌水貨疫苗的環亞體檢集團宣布結業，海關前日以涉嫌非法進口藥劑製品拘捕其兩名董事後，該公司昨日在辦公室張貼通告，宣布已向逾2000人退款，涉款逾1000萬元（約128萬港元），但其銀行戶口兩周前被凍結，再加上負責人惹官非，因此要清盤。衛生署回覆稱，今年接獲約200宗涉該集團的查詢或投訴，該署與海關仍在調查，完成後會就進一步行動徵詢律政司意見。

明報報導，多名來自內地的顧客昨到場要求退款，惟吃閉門羹，有人報警求助。警方稱昨晨10時許接獲3名女子報案，分別為兩名內地人及一名港人，報稱到上址要求退款，但辦事處關門，警方將案件列作糾紛。

據報導，大批內地人曾於五一假期湧至環亞體檢集團位於佐敦嘉賓商業大廈的辦公室接種子宮頸癌疫苗，惟其後全球獨家生產9價子宮頸癌疫苗的美國默沙東藥廠發聲明表示，其指定代理商從未供應「HPV 9價預防疫苗」予該診所。海關與衛生署其後一度搜查該集團的油麻地及觀塘處所。

環亞體檢集團表示，該公司戶口兩星期前被銀行凍結，公司負責人惹上官非，「在沒有選擇的情下，唯有宣告清盤結業」，已委託律師開始清盤程序，並已遣散員工。

香港01指出，根據《條例》，任何人士如非根據進口或出口許可證的規定而進出口任何藥劑製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元（約6.4萬美元）及監禁兩年。

被質疑提供9價子宮頸癌水貨疫苗的環亞體檢集團宣布結業，海關前日以涉嫌非法進口藥劑...
被質疑提供9價子宮頸癌水貨疫苗的環亞體檢集團宣布結業，海關前日以涉嫌非法進口藥劑製品拘捕其兩名董事後，該公司昨日在辦公室張貼通告，宣布已向逾2000人退款，涉款逾1000萬元（約128萬港元）。 香港中國通訊社
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被質疑提供9價子宮頸癌水貨疫苗的環亞體檢集團宣布結業，海關前日以涉嫌非法進口藥劑...
被質疑提供9價子宮頸癌水貨疫苗的環亞體檢集團宣布結業，海關前日以涉嫌非法進口藥劑製品拘捕其兩名董事後，該公司昨日在辦公室張貼通告，宣布已向逾2000人退款，涉款逾1000萬元（約128萬港元）。 香港中國通訊社
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