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花逾萬打針 內地客：不是說香港假疫苗？

2019-06-06 12:35世界日報 香港新聞組／香港6日電

影片來源：臉書

「環亞體檢集團」昨在嘉賓大廈辦公室外貼通告宣布結業，部分來打針的內地顧客撲空，當中來自江蘇的女子已為抵港打針花逾萬元，昨無奈說：「不是說香港沒有假的嗎？」並表示不想再到香港。

明報報導，昨午約2時至5時，約30人到上述辦公室查詢，大部分為內地人。自江蘇無錫的周小姐和唐小姐在朋友介紹下透過網上平台，於3月在該集團打第一針子宮頸癌疫苗，前日再來港準備打第二針，二人各付了6600港元疫苗費，連同機票、酒店、放假所扣薪金等，各花了約1萬4000港元。兩人對該公司結業表示十分詫異，稱不想再來香港，唐小姐反問：「不是說香港沒有假的嗎？」

「環亞體檢集團」昨在嘉賓大廈辦公室外貼通告宣布結業，部分來打針的內地顧客撲空，當...
「環亞體檢集團」昨在嘉賓大廈辦公室外貼通告宣布結業，部分來打針的內地顧客撲空，當中來自江蘇的女子已為抵港打針花逾萬元，昨無奈說：「不是說香港沒有假的嗎？」並表示不想再到香港。 香港中國通訊社
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報導說，來自深圳的張小姐和程小姐起初都覺得香港的疫苗「較珍貴、質素較好」，透過中介人預約在環亞體檢打針，每人各付7500港元，現只打了首針，昨對該公司結業感憤怒，亦擔心疫苗安全，盼能退回剩約4000多港元尚未接種的疫苗費。張小姐稱，該公司沒有提供收據，現只有針卡作證據。面對金錢損失，她指或會與其他受害人一起「維權」，爭取賠償。

香港01稱，來自廣東省的周小姐說，已接種2針疫苗，5月時雖曾看到香港有疑似水貨針的新聞，「可只聽說過有其他機構（有水貨針）」，她亦嘗試向中介查詢，卻被告知環亞的疫苗沒有問題，她信以為真，亦不知環亞曾為客人辦理退款。

明報指出，中文大學醫學院婦產科名譽臨教授張德康說，現時藥廠有試劑，就基因排序精準地測試9種HPV病毒抗體，坊間則無此試劑，一般人亦不會刻意化驗體內有否HPV病毒抗體。他說即使驗血，也無法得知抗體的持久性，若對所種疫苗有不確定，「最好就忘記它」，再補打針，如接種疫苗後不適，就應求醫。

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