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高雄地瓜賣出去 今年10月後大陸西藏超商買得到

2019-06-06 12:12聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

頂新集團與台灣農民契作生產600公頃地瓜外銷大陸，繼雲林、嘉義後，最後200公頃面積選定高雄美濃。今天上午，美濃首批外銷地瓜封櫃啟航，高雄市農業局率相關單位人員與頂新四大通路商簽訂合作意向書。頂新集團三董魏應充出席簽約記者會，他表示，未來台灣地瓜在大陸2500家全家便利商店銷售，今年10月以後，連西藏都買得到來自高雄的烤地瓜。

為推動「高雄精準農業」發展，高市府農業局首度媒合美濃農民與頂新合作種植地瓜，選定台農57號品種栽種200公頃。今天上午，眾多農民齊聚朝天五穀宮，頂新旗下金色大地總經理呂政璋與美濃農會理事長謝志強簽訂合作意向書，首批外銷地瓜也在眾人見證下裝櫃啟航。

魏應充以頂新和德文教基金會創始人身分出席簽約儀式，他表示，自幼成長於農村，對農民辛苦感受深刻，不希望看見台灣有許多農地廢耕，選定三地與農民契作600公頃地瓜外銷大陸。

金色大地總經理呂政璋指出，大陸地區全家間數已由2500家邁向2600家，大陸也有產地瓜，不過去年試賣之後，來自台灣的烤地瓜供不應求，相當受到消費者喜好，未來2成台灣地瓜在超商販售，另8成在頂新旗下其他通路銷售，可能用來製作地瓜粉、麵包或冰棒，全方面應用台產地瓜。

高市府農業局長吳芳銘表示，依據不同合作方式，收購價格不同，不過頂新制定保底價格，農民一定不會虧錢，品質穩定、價格穩定與產量穩定是貨要出去的三大要素，感謝企業以契作契銷方式與農民合作，協助高雄把優質農產品賣出去。

頂新集團與高雄農民契作200地瓜，契作農民參加簽約儀式。記者徐白櫻／攝影
頂新集團與高雄農民契作200地瓜，契作農民參加簽約儀式。記者徐白櫻／攝影
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頂新集團與高雄農民契作地瓜，第一批地瓜今天在美濃朝天五穀宮封櫃啟航，頂新集團三董...
頂新集團與高雄農民契作地瓜，第一批地瓜今天在美濃朝天五穀宮封櫃啟航，頂新集團三董魏應充（左三）與高市府農業局長吳芳銘（右四）象徵性封櫃。記者徐白櫻／攝影
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經過市場測試與專業評估，頂新團隊契作地瓜的品種選定高雄57號。記者徐白櫻／攝影
經過市場測試與專業評估，頂新團隊契作地瓜的品種選定高雄57號。記者徐白櫻／攝影
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農民美濃魏應充
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