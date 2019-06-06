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陸工信部部長：歡迎外商積極參與大陸5G市場

2019-06-06 11:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸工信部部長苗圩6日表示，5G牌照發放後，將一如既往地歡迎外資企業積極參與大陸5G市場，共謀大陸5G發展，分享大陸5G發展成果。

工信部網站披露，苗圩6日上午向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣播電視網路公司四家業者頒發5G商用牌照。

苗圩指出，各企業要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數位化、網路化、智慧化發展。

英特爾稱，很高興看到英特爾在中國5G網路部署中扮演重要角色，並將繼續與大陸的科技產業生態拓展合作，支援5G不斷發展，也會在全球範圍支援5G的加速發展。

高通表示，中國5G牌照發放標誌中國5G元年正式開啟！5G會像電力一樣，成為驅動未來創新、能夠影響眾多行業的重要技術變革。高通稱，相信5G牌照的發放，將極大促進中國5G網路、終端、應用和服務的快速發展和成熟，進而為促進社會消費和壯大數字經濟提供新的驅動力。

中國移動技術部總經理王曉雲表示，今年中國移動將在40個城市實現5G覆蓋，將陸續向公眾放號。在北京，中國移動實現長安街、東二環、西二環、CBD、部分地鐵等地覆蓋。

工信部網站披露，苗圩6日上午向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣播電視網路公司...
工信部網站披露，苗圩6日上午向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣播電視網路公司四家業者頒發5G商用牌照。圖：一財網
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