端午入境旅客 陸估年增7.6%

2019-06-06 04:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



端午節假期將至。中國國家移民管理局表示，全國口岸即將迎來出入境客流小高峰，預計日均出入境旅客將達205萬人次，同比增長7.6%。

統計顯示，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場等大型空港口岸出入境客流較平日增幅明顯，預計日均分別達到8萬人次、10.9萬人次、5.2萬人次。

內地居民經毗鄰港澳陸地口岸出入境客流較大，預計珠海拱北口岸日均出入境人數將達到43.3萬人次、深圳羅湖口岸日均出入境人數將達到31.1萬人次、深圳福田口岸日均出入境人數將達到19.6萬人次。