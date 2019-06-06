元洪航道橋合龍 助福平鐵路貫通

2019-06-06 04:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省平潭海峽公（路）鐵（路）兩用大橋正在加緊建設中。該大橋全長16.34公里，是世界上最長的跨海峽公鐵兩用大橋；下層為時速200公里的雙線鐵路，上層為時速100公里的六車道高速公路。 中新社 分享 facebook 隨著架梁起重機5日將一塊452.1噸重的的鋼桁樑架設在指定位置，世界最大跨度跨海峽公（路）鐵（路）兩用斜拉橋—福（州）平（潭）鐵路平潭海峽公鐵兩用大橋元洪航道橋主橋合龍。

中新社報導，元洪航道橋為雙塔雙索面鋼桁混合梁斜拉橋，全橋長1188米，其中主跨達532米，為世界同類橋梁之最。由於元洪航道橋主跨跨度大，橋址所處的台灣海峽區域海洋環境複雜，傳統的鋼桁梁斜拉橋散件安裝方式已不能滿足其現場施工要求，元洪航道橋由此在建設過程中運用多項國內首創的工藝技術。

中鐵大橋局福平鐵路3標項目部一分部項目經理劉傳志表示，首次採用鋼桁梁全工廠化整體節段全焊製造技術，首次採用兩節間整體大節段對稱懸臂架設施工工藝，首次採用鋼桁梁整節段全斷面合龍技術。元洪航道橋的合龍，為下一步福平鐵路的全線貫通提供了有力保障。

福平鐵路是合（肥）福（州）高鐵的延長線，也是（北）京台（北）高鐵的重要組成部分，從福州站起，穿鼓山，跨閩江，引入福州南站，繼而跨烏龍江至長樂區，再通過平潭海峽公鐵兩用大橋跨越人嶼島、長嶼島等，線路全長88.433公里，預計2020年底具備開通運營條件。

福建福平鐵路公司福平指揮部指揮長劉志軍稱，福平鐵路建成後，將有助於構建北京至福州、平潭快速鐵路通道，完善區域綜合交通網絡，加快平潭綜合實驗區建設；助推平潭綜合實驗區成為海峽兩岸經貿合作、文化交流和人員往來的重要通道，並形成服務和輻射周邊地區對外開放的新通道。