拉薩機場 流量大增

2019-06-06 04:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



西藏拉薩貢嘠機場目前每天起降100多架次，與數十年前相比，變化天翻地覆。

中新社報導，上世紀50年代，西藏民航打破空中禁區，創造了高高原機場建設和運行的高難度紀錄。拉薩機場是西藏第二個通航的機場，也是年齡最長的機場。一直以來，拉薩機場占據進出藏主要航空樞紐的地位。

中國民航西藏自治區管理局局長白珍說，由於社會經濟發展的迫切需求，進出藏民眾愈來愈多，近年來，西藏民航樞紐一直持續空中擴路。

拉薩機場不僅應用RNP-AR新的導航技術，利用衛星定位精準導航，降低飛行誤差，確保飛行安全。2008年3月，中國民航西藏自治區管理局啟動建設助航燈光項目。

白珍說，拉薩的春季不比內地，寒冷缺氧，會導致工人適應難、機械降效。1.6萬米的電纜溝，基本上是凍土層，多數全靠人力挖掘。特別是航空障礙燈安裝，機場淨空範圍內3座山上的安裝點都在海拔4000米以上，無路可行，水泥、沙石、鋼筋等建材都要靠人力運上去。 如今，拉薩機場可實現每晚約10餘個航班起降。2018年3月，成拉空中複線開通（即成都—拉薩雙向航路，用以區分過去使用的單一航路）飛行，這是自1965年成都至拉薩第一條航線開通以來，首次實行複線運行。

白珍表示，單線低流量航班完全滿足不了市場需求，所以早在2007年，拉薩機場已經開始規畫成拉複線。從單一航路到複線，飛行空域結構發生了很大變化，同一時刻，西藏空域內這條航線航班架次約有15個，比開通之前增長了三分之一。隨後，拉薩機場旅客、貨郵吞吐量不斷提升，2018年開通後的十一黃金周，旅客吞吐量、貨郵吞吐量比未開通前的2017年同期分別增長近20%。 拉薩機場現已開通45個城市，通航71條航線。白珍表示，隨著西藏飛行流量的進一步擴大，將來也會考慮開通管制區內其他航線的複線運行。