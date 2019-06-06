海峽論壇創意塗鴉賽 8月在金門

2019-06-06 04:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



5月初開始面向兩岸徵集參賽作品的海峽論壇第二屆創意塗鴉巡迴賽，吸引了許多兩岸塗鴉達人共繪「海峽家園」。

中新社報導，本屆大賽藝術總指導、廈門市美協名譽主席、集美大學教授王新倫表示，本屆大賽徵集到40餘組作品，不僅吸引了兩岸青年積極參與，騰訊高級美術設計師陳銘、有台灣風獅爺之父之稱的風獅爺達人王明宗等行業大咖也提交了參賽作品。

經評審，10件作品已入圍決賽。其中《風獅爺歡迎您》來自金門王明宗設計團隊，融入了兩岸「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）元素，體現了廈金兩地密不可分的關係。 《風獅爺歡迎您》的創作團隊成員稱，借由風獅爺為主題，將美好藍圖勾勒出來，凸顯「兩岸一家親」。在6月15日登場的第十一屆海峽論壇期間，本屆塗鴉大賽將在塗鴉大賽的起源地—廈門集美大社啟動，並以巡迴賽形式在福建省漳州市東山縣、金門兩地舉辦，參賽者分別以關帝文化、風獅爺文化為題展開創作。

其中，在東山站，兩岸塗鴉達人以關帝文化為創作主題，現場創作、揮灑創意，「弘揚關帝文化，共繪海峽家園」。王新倫表示，通過塗鴉大賽，兩岸年輕人能更自由地創作，更灑脫地交流，增進對中華傳統文化的認知與了解。主辦方介紹，本屆塗鴉巡迴賽8月將在金門舉辦。待作品上牆後，來自兩岸藝術、文化、媒體等相關領域的專家評委將對10件入圍決賽作品進行專業評審，決出的優勝者最高可獲得獎金3萬元人民幣。