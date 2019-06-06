海峽茶會 今年專設台灣展區

2019-06-06 04:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省漳州市副市長張翼騰5日在第六屆海峽（漳州）茶會的新聞發佈會上表示，希望藉助海峽茶會平台，推動漳州市努力成為台胞台企登陸的第一家園第一站。

中新社報導，第六屆海峽（漳州）茶會由海峽兩岸茶業交流協會、台灣茶葉學會等多家兩岸機構共同主辦，6月14日至16日將在漳州東南花都舉行，以「綠色品牌．融合發展」為主題，薈萃兩岸茶葉精品。張翼騰透露，台灣南投、嘉義等主要產茶區，安徽、雲南、湖南、廣東以及福建省內的武夷山、安溪、福鼎等茶葉主產區的茶企積極參展。而且，本屆茶會專設台灣展區。

主辦方介紹，天福集團將代表大陸台資茶企專門特裝布展，展示集茶葉生產、加工、科研、教育、旅遊為一體的融合發展模式，推介台灣高山烏龍茶、蜜香紅茶、有機綠茶以及文創茶飾品、茶器具等，還有具有濃郁台灣特色的茶食品。 張翼騰表示，漳台兩地因為生態環境、農業結構、作物生長節律基本相同，一直以來是大陸對台農業交流合作最活躍的地區之一。茶產業同為漳台兩地的重要特色產業，以天福集團為代表的台資茶企引領著兩地產業的融合發展。

本屆茶會期間，海峽兩岸茶王賽、茶產業發展研討交流會等活動也將同期舉行，為兩岸茶人搭建起溝通的橋梁。

張翼騰表示，本屆茶會的舉辦，就是要深入實施鄉村振興戰略，促進閩台及大陸茶葉產銷區的信息溝通和產業互動，推動兩岸茶產業融合發展。