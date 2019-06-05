付不起寶馬油錢 四川車主半夜偷雞鴨被逮

2019-06-05 17:01 世界日報 中國新聞組／北京5日電



四川男子阿強在民警帶領下指認作案現場。（取材自紅星新聞） 分享 facebook 圖為阿強平時開的寶馬車。（取材自紅星新聞） 分享 facebook 四川廣安市有村民雞鴨頻繁被盜，民警調查發現涉案男子阿強經濟條件不錯，平時出入都開寶馬車，為何深夜進村偷雞鴨？阿強被逮時供稱經濟狀況出了問題，偷雞鴨是為了補貼寶馬車油錢。網友紛紛直呼「開寶馬車主們的臉都被你丟光了！」「為了面子開的寶馬。」

紅星新聞報導，今年4月以來鄰水縣兩河鄉轄區內，連續發生多起村民雞鴨被盜的案件。鄰水縣公安局接獲報案，民警通過調取沿線道路監控發現，凌晨1時左右，一輛車牌被故意遮擋的摩托車很可疑，鎖定駕駛阿強。

警方上月底摸清了阿強的落腳點後，決定收網。「當時發現他在鄰水縣城，為了避免打草驚蛇，我們開便車去找他。」辦案民警說，阿強當時似乎意識到不對勁，駕駛一輛寶馬轎車在鄰水縣城兜轉了1個多小時，隨後突然往高速路口方向駛去。

「他開的是豪車，速度比我們快得多，根本追不上。」袁市派出所所長張華說，阿強開車上高速後，徑直朝老家方向開去，最終在老家附近的高速路口下高速。

原來為了逃避警方抓捕，阿強將寶馬車開回老家藏匿起來。不過，當他換乘一輛摩托車出門後，被蹲守在附近的民警抓個正著，這輛摩托車，正是此前多次出現在雞鴨被盜村莊附近監控畫面裡的摩托車。

辦案民警調查發現，阿強今年50來歲，其家裡的經濟條件不錯，在老家村子裡還修建了一棟非常氣派的樓房，平時也是開寶馬車出入，這讓辦案民警很不理解。

阿強對此表示，自己平時駕駛的寶馬車價值在200萬人民幣左右，但耗油量比較大，自己最近經濟狀況不好，便想到去偷盜村民的雞鴨販賣，然後補貼寶馬車的油費。他平時在偷盜村民的雞鴨後，先運回老家集中飼養，等湊到一定數量的時候，再聯繫雞販子到老家來一併收購。

阿強目前因涉嫌盜竊已被警方刑拘。