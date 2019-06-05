獲庇護黃台仰、李東昇德國會演說：香港高度自治已不在

2019-06-05 17:04 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



獲德國政治庇護的香港本土派人士黃台仰和李東昇，香港時間今日凌晨首度公開露面。兩人在德國國會演講時表示，香港的人權嚴重倒退，呼籲國際社會向香港政府施壓，停止修訂《逃犯條例》。

中央社報導，綠黨黨團德國時間4日在國會舉辦天安門事件30周年研討會，邀請多位中國問題專家分析中國情勢，香港本土民主前線的成員黃台仰和李東昇也應邀出席，吸引大批香港記者採訪。

黃台仰演講時，首先感謝德國給予他們兩人難民庇護，並詳述自己參加2014年雨傘運動和成立本土民主前線的經過。

黃台仰表示，香港移交時，中國曾承諾高度自治，如今這些承諾沒有實現，新聞自由受到壓縮，示威者被判重刑，現在的香港已經和1997年前的香港完全不一樣。

對於香港政府打算修訂《逃犯條例》，允許將犯人引渡到中國，黃台仰批評，港府怎麼能同意將犯人引渡到一個可能受到刑求的國家？香港不僅是金融中心，也是非政府組織在亞洲推動人權的據點，《逃犯條例》修訂一旦通過，「一國兩制」將名存實亡，

李東昇也表示，中國不存在公平的審判，法治指數排名低於香港，他警告，《逃犯條例》修訂後，香港公民和住在香港的外籍人士都可能被引渡到中國。兩人因此呼籲國際社會向香港政府施壓，停止修訂《逃犯條例》。

李東昇強調，自由世界必須站出來捍衛香港的尊嚴和自由，「香港需要你們的幫助，這不只是香港人民與共黨政權的鬥爭，也是民主與暴政、自由世界與極權的鬥爭」。

主持這場研討會的綠黨黨團人權事務發言人包瑟（Margarete Bause）會後表示，她是在黃台仰和李東昇去年5月獲得庇護後才認識兩人。在德國，難民資格的審查主要由獨立機關聯邦移民及難民署負責，議員無權干涉，她對兩人獲得庇護感到欣慰。

黃台仰和李東昇是最早在德國獲得政治庇護的香港人，德國給予兩人庇護，是否代表香港人權狀況的惡化？包瑟表示，近年香港媒體被中資收購，議員就職受到阻撓，種種跡象顯示北京的高壓政策奏效，香港的政治空間愈來愈緊縮，德國有義務關心香港的人權狀況。

中國外交部駐香港公署和香港行政長官林鄭月娥，日前約見德國駐港代理總領事施密特（David Schmidt），對德國給予兩人庇護表達不滿。

對此包瑟認為，德國有必要站出來捍衛民主和人權，不能因為擔心中國抗議就退縮。她強調，德國給予受政治迫害的人庇護，源自對納粹獨裁歷史的反省，社會大眾也支持這樣的做法。