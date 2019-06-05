旅遊警示才剛發 1中國公民在美遇害

2019-06-05 16:46 世界日報 中國新聞組／北京5日電



就在中國教育部、外交部、旅遊文化部接連發出中國公民赴美旅遊警示後，中國駐美國紐約總領館網站6月4日傍晚（北京時間）通報稱，近日，一名中國公民在美國遇害。駐紐約總領館特此提醒領區中國公民注意安全。

本報系聯合報報導，通報稱，駐紐約總領館自美麻塞諸塞州米德薩克斯地區檢察官辦公室和萊剋星頓警察局獲悉，近日，一名中國公民遇害。

駐紐約總領館即要求當地執法部門全力偵破此案，盡快將兇手繩之以法。總領館同時聯繫遇害人家屬，協助善後事宜。

駐紐約總領館在此提醒領區中國公民關注當地安全形勢，規避安全風險，確保人身和財產安全。

有關該遇害人士的進一步消息仍待警方調查中。

另據多維新聞網報導，對於中國多部門密集發布赴美警示的現象，引發外界關注。有分析指，貿易戰正在讓中國人「繞開美國」。據瞭解，外交部指出美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的中國公民，提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識。

值得一提的是，美聯社在5月28日曾報導，在經過十多年的快速增長後，中國的赴美旅遊熱潮正在降溫。報導還指出，中美貿易摩擦是遊客減少的原因之一。

文化和旅遊部則發出赴美國旅遊警告，要求中國公民小心槍擊、搶劫以及盜竊案件發生，提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險。