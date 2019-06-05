對峙升溫！ 中國2天3出手 再發赴美旅遊警示

2019-06-05 16:45 世界日報 中國新聞組／北京5日電



中美貿易戰升溫時刻，中國外交部、文化旅遊部4日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。這是繼前日中國教育部指責美國阻撓公派留學生、發布「2019年1號留學預警」之後，再有兩個部門發出警訊，中國在短短兩天赴美預警三連發，似有全面升高與美國對峙局勢的氣氛。

中國文化旅遊部4日發布「中國遊客赴美旅遊安全提醒」，指近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，中國遊客應充分評估赴美旅遊風險，即時了解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安，安全提醒有效期至2019年12月31日。

美國國家旅遊局從美國海關收集的資料顯示，2018年中國赴美旅遊人數下降5.7%，至290萬人次。這是自2003年以來，中國遊客人數首次下降。外界預估在中國提出旅遊警訊後，赴美旅遊人數將再度衰退。

中國外交部領事司副司長陳雄風指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美中國公民，外交部提醒赴美中國公民和在美中資機構，提高安全意識，妥善積極應對。

針對赴美安全提醒，中國外交部發言人耿爽表示，這是形勢所然，如果沒有必要性，中方也不會這麼做。中國官媒環球時報4日發布名為「美國竟與人氣過不去，中國遂其所願」的社評，被外界解讀為是中國在兩國貿易激戰中加大力道「反擊」的訊號。

社評指出，中國先後發布遊客赴美旅遊安全提醒與赴美留學預警，顯示圍繞中國公民赴美旅行安全形勢的負面變化。美國被全世界寵壞了，搞起店大欺客了。

社評說，中國人在與美國霸凌做法開展鬥爭的同時，決不能把它的那些做法當經驗學習，而要引以為戒。「貿易戰越打，中國越開放，這必須是我們堅定不移的路線。」