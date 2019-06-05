又見巴士「刺客」 女客大腿被刺傷

2019-06-05 17:23 世界日報 香港新聞組／香港5日電



行走機場和東涌的一輛S64X線龍運巴士雙層巴，上層座椅背被人暗藏10公分長針筒，針頭穿過椅背指向後排，坐後排的30歲女乘客被刺中大腿受傷，抵達逸東邨總站通知車長報警。警方重案組憑巴士車廂內「天眼」片段，發現一名疑涉案乘客，正全力追緝。據悉巴士公司未接獲恐嚇或勒索，犯案動機未明。

去年3個月內爆20宗「椅墊藏針」

香港文匯報報導，巴士「刺客」去年曾經一度肆虐，由6月下旬至9月中的3個月內，發生最少20宗「椅墊藏針」案件，九巴、城巴均曾中招，共造成4名男女乘客受傷，警方曾拘捕一名疑犯，其後則有零星數宗案件，之後便沉寂下來。

昨晨8時30分，文姓女乘客在國際機場登車，當時她坐在上層第五排靠近左邊窗口的座椅，途中她「蹺腳」時，突感左大腿刺痛，細看下發現有尖銳物件由前座椅背底凸出，當巴士抵達逸東邨巴士總站後通知車長報警。「遇刺」的文姓女乘客，送院經治理後並無大礙。警方在針筒內無發現明顯的可疑液體，但恐防針筒受感染，交由政府化驗所化驗確定。

現場消息稱，肇事針筒是一般醫療用、針身較細小的類型，長約10厘米，被藏在座椅背與座位間隙縫，針嘴伸出，文女坐下時不察「陷阱」，伸腳即中招刺傷左小腿。消息指，犯案者將針筒從前排座椅坐墊與背墊之間空隙插入，針頭從椅背底部凸出，後座乘客很難察覺。