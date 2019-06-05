揚言仿台男鄭捷「血洗港鐵」 香港電競迷1天內落網

2019-06-05 17:24 世界日報 香港新聞組／香港5日電



一名網上戰鬥電競遊戲迷，在遊戲分享專區疑因與網友爭論，留言聲稱仿效台灣鄭捷「血洗捷運」，要在香港港鐵站月台殺人。網主發現有關「恐怖」帖文後，於是報案，警方通知鐵路警區和反恐特勤隊人員加強防備，並追查留言者身分，接報24小時內即接報在尖沙咀拘捕涉案的30歲男子。

香港文匯報報導，涉案的30歲廖姓男子是多人線上戰鬥競技遊戲「傳說對決」遊戲論壇註冊會員。論壇網主前晚巡查會員分享專區的帖文時，發見廖男發表恐怖言論，聲稱「好多人鬧我」，又稱會學台灣捷運殺人狂鄭捷「要在月台斬人」，但留言沒透露行事時間及地點。網主擔心引發恐慌，立即將帖文複製後立刻刪除，並向警方舉報。天水圍警署接獲相關罪案消息後為大為緊張，立即通報元朗警區。

元朗刑事部人員向遊戲供應商了解，追查留言者身分和網址，為安全起見，警方知會鐵路警區巡警和便裝特遣隊人員，加強在月台和車廂留意可疑者，同時反恐特勤隊加強在尖沙咀和金鐘等人流較多的車站，加強觀察形跡可疑的乘客。

據悉，探員迅速掌握30歲廖男的身分，得悉他在尖沙咀一間食肆任職侍應，前晚在諾士佛臺附近埋伏，目標人物出現後，將其拘捕，並無發現違禁品，其後押解他返回住所搜查電腦和手機。

台灣憤青鄭捷血洗捷運列車及月台發生於2014年，21歲大學生鄭捷在捷運列車及月台上，揮刀向無辜乘客肆意狂斬，造成4死24傷，至2016年被判處死刑並執行。