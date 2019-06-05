中國2023年再辦亞洲盃足球賽 自家網民卻狠吐槽

2019-06-05 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



亞足聯宣布，2023年的第十八屆亞洲盃將由中國承辦。這將是中國時隔19年後再次承辦亞洲盃，上一次承辦是2004年，中國國足當時殺入決賽獲得了亞軍。

綜合陸媒報導，2023年亞洲盃的申辦，2016年開始，亞足協確認共有中國、韓國、印尼、泰國共4個國家申辦2023年亞洲盃。此後，泰國和印尼先後退出，僅剩下中韓之爭。

而在今年公布主辦權歸屬之前，韓國足協也宣佈退出申辦，中國成為唯一的申辦國。韓國足協官方解釋稱，由於2023年同時還將進行女足世界盃，韓國足協希望能成功舉辦該屆賽事。因此韓國足協選擇放棄申辦亞洲盃。

這也將是中國第二次承辦亞洲盃。2004年中國首次承辦亞洲盃，作為東道主國足一路闖入決賽，最終不敵日本屈居亞軍。

據瞭解，隨著主辦權的確定，中國足協及相關部門將著手亞洲盃的籌辦工作，其中最重要的一項就是主辦城市的遴選。目前有19個城市正式向中國足協提出了承辦意向，既包括北京、廣州、上海等一線城市，根據目前的形勢，廣州在競爭中稍稍占優，有望在2023年接過主場的角色。