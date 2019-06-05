親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

中國2023年再辦亞洲盃足球賽 自家網民卻狠吐槽

2019-06-05 11:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

亞足聯宣布，2023年的第十八屆亞洲盃將由中國承辦。這將是中國時隔19年後再次承辦亞洲盃，上一次承辦是2004年，中國國足當時殺入決賽獲得了亞軍。

綜合陸媒報導，2023年亞洲盃的申辦，2016年開始，亞足協確認共有中國、韓國印尼泰國共4個國家申辦2023年亞洲盃。此後，泰國和印尼先後退出，僅剩下中韓之爭。

而在今年公布主辦權歸屬之前，韓國足協也宣佈退出申辦，中國成為唯一的申辦國。韓國足協官方解釋稱，由於2023年同時還將進行女足世界盃，韓國足協希望能成功舉辦該屆賽事。因此韓國足協選擇放棄申辦亞洲盃。

這也將是中國第二次承辦亞洲盃。2004年中國首次承辦亞洲盃，作為東道主國足一路闖入決賽，最終不敵日本屈居亞軍。

據瞭解，隨著主辦權的確定，中國足協及相關部門將著手亞洲盃的籌辦工作，其中最重要的一項就是主辦城市的遴選。目前有19個城市正式向中國足協提出了承辦意向，既包括北京、廣州、上海等一線城市，根據目前的形勢，廣州在競爭中稍稍占優，有望在2023年接過主場的角色。

不過，中國國足近年戰績不佳，屢遭自家網民吐槽奚落，中國獲得2023年亞洲盃舉辦權後，網民更是不留情面，留言稱「家門口丟人的節奏？」、「別再辦了，勞民傷財」、「希望到時抽個好籤，場上裁判也幫個忙，爭個倒數第二不墊底就達到目標了」，也有人鼓勵「國家花錢把主場爭取回來，對運動員來說是福音，有主場優勢，希望國足能對得起這筆支出，對得起球迷期待」。

中國國足在今年1月的亞洲盃8強止步。圖／翻攝自文匯報
中國國足在今年1月的亞洲盃8強止步。圖／翻攝自文匯報
分享

韓國泰國印尼
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

大陸初中試卷文言文寫「鋼鐵俠傳」

2019-06-05 11:22

廣東台山鎮海灣紅樹林 保存完整

2019-06-05 00:01

穿越「魔鬼風區」 新疆克塔鐵路通車

2019-06-05 00:00

福山咖啡師賽 15國高手競技

2019-06-05 00:00

重慶防空洞 改造洗車場

2019-06-05 00:00

上海紐約大學 前灘新址開工

2019-06-04 23:57

北京世園會 遊客逾181萬人次

2019-06-04 23:57

上海「鐵路市場」 月底打烊

2019-06-04 23:57

杭州推廣「網證」「刷臉」即可辦業務

2019-06-04 23:57

上海電影節 1800部影片來自「帶路」

2019-06-04 23:56

南方航空 9月全面進駐大興機場

2019-06-04 23:56

上海吳淞口 迎來2000艘次郵輪

2019-06-04 23:56

四川BMW男稱「無錢付油費」 入村偷雞鴨變賣

2019-06-04 22:56

鹽城「八大碗」 蘇北人兒時的餐桌味道

2019-06-04 22:08

港婦獨遊日本離奇失蹤 夫懸賞100萬日圓尋妻

2019-06-04 14:50

工作量過重 香港6成公院醫生想走人

2019-06-04 14:49

送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42

中國留學生紐西蘭失蹤3個月 家人懸賞90萬尋人

2019-06-04 13:21

秭歸萬人包粽 刷新金氏紀錄

2019-06-04 13:18

浙江賭網300部手機同時收款 涉案額31.5億

2019-06-04 12:07

台灣大學生訪山西 體驗千年絳州鼓樂

2019-06-04 01:48

秭歸近萬人包粽 成功挑戰世界紀錄

2019-06-04 01:48

廈門五通碼頭 啟用廈金新候船樓

2019-06-04 01:47

粵菜師培訓 用舌尖振興鄉村風味路

2019-06-04 01:47

廣州、深圳 將增車牌指標

2019-06-04 01:47

楊鎮浯率團赴陸訪問 首日見證金酒與天福集團結盟

2019-06-03 20:22

同為中國鋼琴才子 郎朗成就超越李雲迪

2019-06-03 18:22

郎朗曾與2女星傳緋聞 敗在媽媽不認可

2019-06-03 18:20

男粉絲狂拍電競女神還打傷護花男 警逮人揭不雅影片

2019-06-03 17:33

《北京觀察》海南廢法

2019-06-03 17:13

大陸挺國產奶粉 嬰幼兒配方自給率60%

2019-06-03 16:40

等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01

平遙古城金銀紀念幣

2019-06-03 13:15

花蓮少數民族交流團 廣西南寧展開籃球交流

2019-06-03 10:48

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 09:08

八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05

八達嶺長城 採網路實名預約

2019-06-03 02:05

動畫「金色面具」 獲1億投資

2019-06-03 02:05
看更多

熱門文章

闖空門卻遭女屋主「硬上」 男報警：我才是受害者

2019-06-04 18:57

影／外媒拿「坦克人」照訪北京路人 被拘留6小時

2019-06-04 17:47

大陸古裝劇再受打壓 播出前20分鐘突遭停播

2019-06-04 17:30

香港紀念六四 人潮塞滿6個足球場

2019-06-04 21:56

比八點檔還巧！渣男背孕妻帶小三出國 在機場偶遇岳父母

2019-06-04 14:26

深夜才談「六四」被網友酸到爆 柯文哲：幕僚叫我寫的

2019-06-05 09:34

陸民眾用飲料排出896430 網推可用「這個色」紀念64

2019-06-04 22:02

國台辦駁蔡總統：「民進黨政客」誣蔑大陸用心險惡

2019-06-04 20:53

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36

送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42

陸發布旅遊警示 耿爽：美方做了什麼 自己心裡清楚

2019-06-04 19:28

收50萬聘禮…她閃婚3個月離家 懷上前夫小孩秒毀婚

2019-06-04 15:13

瘋搶優衣庫KAWS聯名T恤400炒到1800元 陸網友：太丟臉

2019-06-04 18:16

唯一總統參選人出席六四晚會 賴清德：民主自由人權是信念

2019-06-04 21:38

中俄關係怎麼樣？中國經濟怎麼看？習近平最新回應

2019-06-05 09:05

陳菊：自由如空氣 只有窒息時才會察覺他的存在

2019-06-05 00:47

被逼問六四 中國外交部以中國夢和中共黨史回擊

2019-06-04 21:14

日記寫當年╱驚悚六四像戰爭 「朋友在我懷裡斷氣」

2019-06-04 13:55

七年前A股巧合再現！港股半日跌89點、國指跌64點

2019-06-04 16:05

救學妹！六四遭坦克碾壓失去雙腿 方政：釐清責任才能遺忘

2019-06-04 15:40

陸民眾誤以為UFO 疑是解放軍試射導彈巨浪-3

2019-06-04 15:10

陸再出手 發布赴美旅遊警訊

2019-06-05 00:17

昔六四戒嚴部隊之一 李曉明：中國很多人以為是假象

2019-06-04 20:35

中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20

華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57

六四死傷人數 美促公開 陸嗆傲慢

2019-06-05 00:53

首例！陸客帶400克豬皮入境南韓 開罰14萬元

2019-06-04 14:43

吳釗燮談六四籲中國道歉 「讓中國人民自由吧」

2019-06-04 12:09

談「六四」感想 柯文哲：世界期待中國有民主自由人權法治

2019-06-04 23:43

小米護盤失靈 股價跌到新低

2019-06-05 00:17

AIT談六四：中國30年前做悲劇性決定

2019-06-04 12:10

駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56

巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08

中俄建交70年 習近平訪俄前大談與普亭有多麻吉

2019-06-05 09:04

44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

中共外交部、文化部要求赴美民眾提高安全意識

2019-06-04 16:50

中金下調中信銀行等5家銀行評級

2019-06-04 14:21

六四30週年 網民指「凡提了那事的，全封了」

2019-06-04 15:52

六四30年 18萬港人燭海悼念 台灣「記憶．抵抗」

2019-06-05 00:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top