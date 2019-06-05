44歲辣媽騎士橫跨歐亞大陸 大陸→荷蘭4萬公里看女兒

2019-06-05 11:44 聯合新聞網 綜合報導



李春輝將橫跨歐亞大陸，到歐洲探望兩個女兒。圖擷自 新浪新聞 分享 facebook

台灣有一群「不老騎士」，中國大陸則出現一位「辣媽騎士」，他們心中都擁有一個「年輕的夢」。而且這位媽媽近日更將和隊友們，騎著重機穿越歐亞大陸，看望她兩個在歐洲唸書的女兒，藉此證明「夢想並非遙不可及」。

李春輝，是位44歲的單親媽媽，她的女兒分別在荷蘭及英國唸書。在女兒相繼出國讀書後，李春輝開始培養許多愛好，其中包括騎重機。一身勁裝、戴上頭盔、跨上厚重的機車，李春輝目前最長紀錄是連續騎乘18小時，當天從福建省霞浦縣騎回南京。

根據《江蘇衛視》報導，李春輝在今年初決定騎乘重機，一路前往歐洲探望兩個女兒。為此她開始添購新裝備和學習英語。且行李加上車子本身的重量，足足超過了700斤（約350公斤），她也開始加強體能訓練。她表示，想藉著此行宣傳一種正能量：「媽媽不光是含莘茹苦的把她們培養出來，也要完成自己的夢想。」

這次騎乘，也得到許多車友支持，有八位好友將陪她從南京出發，首先抵達滿洲里後，橫穿俄羅斯，最後在荷蘭與兩個女兒碰面。之後沿著法國、德國、土耳其、哈薩克等國，回到南京。整個行程約4萬公里，將花3個月的時間，途經20多個國家。

李春輝直言此行挑戰不只是在於體力，也在於騎乘技術，更在精神上。但她很期待在荷蘭阿姆斯特丹與兩個女兒見面。