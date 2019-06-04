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四川BMW男稱「無錢付油費」 入村偷雞鴨變賣

2019-06-04 22:56香港01 記者江川／報導

四川廣安市鄰水縣4月多次有村民報警指雞鴨被盜，警方調查後拘捕一名男嫌犯。 圖／取...
四川廣安市鄰水縣4月多次有村民報警指雞鴨被盜，警方調查後拘捕一名男嫌犯。 圖／取自紅星新聞
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四川廣安市鄰水縣4月多次有村民報警指雞鴨被盜，警方調查後拘捕一名男疑犯。

其後警方調查發現，疑犯居然有價值200萬元的寶馬汽車代步。但疑犯說，由於耗油量大，加上近來經濟環境不好，結果就去當盜賊了。

今年4月以來，廣安市鄰水縣兩河鄉轄區內，連續發生多宗雞鴨被盜的案件。村民報警後，鄰水縣公安局袁市派出所派人調查，民警通過調取沿線道路閉路電視，發現有一輛車牌被故意遮擋的電單車有可疑，而騎摩托車的人，是一名身材微胖的男子，不過未能看清面容。但很快，警方很快鎖定疑犯，並且在5月22日將疑犯拘捕，在他家中發現涉案的電單車。

警方調查發現疑犯今年50來歲，其家庭經濟條件不錯，在家鄉修建了一棟非常氣派的樓房，平時也是開價值200萬元的寶馬車出入，民警一時都難以理解疑犯的犯案動機。疑犯在接受警方問詢時解釋，指自己平時駕駛的寶馬車耗油量比較大，加上最近經濟狀況不好，便想到去偷盜村民的雞鴨販賣，然後補貼寶馬車的油費。疑犯進一步指，自己平時在偷盜村民的雞鴨後，先運回家鄉集中飼養，等湊到一定數量的時候，再聯繫雞販子來收購。目前，疑犯因涉嫌盜竊，已被警方依法刑事拘留。而經常到疑犯家裏收購雞鴨的雞販子，經調查後，警方排除了他共同作案的嫌疑。

延伸閱讀：

人肉碰瓷已落伍　重慶騙徒搵二手名車造車禍博賠償　5人落網

黑龍江賊仔菜刀斬電纜圖變賣 　險遭過萬伏特電力電死　

文章授權轉載自《香港01》

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