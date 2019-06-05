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廣東台山鎮海灣紅樹林 保存完整

2019-06-05 00:01聯合報 中新社

廣東台山鎮海灣紅樹林國家濕地公園規劃總面積549.2公頃（其中濕地面積515.4公頃），是珠三角地區保存最完整、連片面積最大的一片紅樹林。

中新社
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濕地公園紅樹林
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