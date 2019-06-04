南方航空 9月全面進駐大興機場

2019-06-04 23:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國南方航空公司表示，南航在大興的基地項目將於6月30日與大興機場同步竣工，於9月20日同步投入使用。屆時，南航將作為主導性基地航空公司全面進駐大興機場。

中新社報導，進駐大興機場後，南航華南、華中方向進京航班空中飛行、地面滑行階段，相比首都機場，可累計節省時間30-40分鐘。搭乘大興機場國際航班的旅客，從進候機樓到登機僅需約20分鐘，可節約時間近40分鐘。

大興機場位於北京大興與河北廊坊交界，被定位為大型國際航空樞紐、中國發展一個新的動力源、支撐雄安新區建設的京津冀區域綜合交通樞紐。

在大興機場，南航集團將擁有40%的時刻資源（不包括四川航空、河北航空），承擔起大興機場40%航空旅客業務量，成為該機場時刻資源分額最大、航班網絡覆蓋最廣、旅客承運數量最多的主導性基地航空公司。按照發展規畫，到2025年，南航預計在大興機場投入飛機超過200架，日起降航班超過900班次。

為保證與大興機場同步竣工、同步投入使用，目前，南航在大興各基地項目建設和轉場投運準備工作已經進入衝刺階段。南航在大興機場基地建設內容包括機務維修設施項目、員工宿舍、航空食品設施項目、運行及保障用房項目、貨運設施項目共五大功能區，共6個地塊、36個單體建築，擁有亞洲跨度最大的機庫、亞洲最大的運行控制中心和亞洲最大的航空食品生產基地。