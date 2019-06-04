杭州推廣「網證」「刷臉」即可辦業務

2019-06-04 23:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



杭州市公安局表示，杭州全城將推廣使用「居民身分證網上功能憑證」（下稱「網證」），實現該市公安辦事窗口全業務「刷臉」可辦，未來還將在人力社保、衛生健康、旅館入住登記等要求實名、實人、實證的應用場景實現普及。

中新社報導，杭州市公安局下城區分局長慶派出所是該市最早試點使用「網證」的基層公安機關之一。該所副所長羊一華介紹，「網證」實現了中國公安部可信身分認證系統與手機APP端的互聯互通，需公民在認證網點進行申領，其與實體證對應唯一編號，實行有效期限同步，使用密碼、人臉識別等加密，能够有效避免個人身分被冒用、證件易遺失等問題。

目前，公民可持實體有效身分證件在杭州市114個認證網點申領「網證」，實現「一次身分認證，終身多點複用」。在該市車管所、出入境辦事大廳、派出所辦事網點，公民通過「刷臉」可以辦理包括出入境、戶籍等在內的首批126項業務。

羊一華表示，隨著「網證」的推廣使用，「刷臉」代辦模式得以實現：為有效解決本人因故無法到場，委託他人辦理這一現實需要，委託人可以通過移動端遠程「刷臉」認證並提交授權委託，受託人經實名認證委託申請，即可實現遠程代辦。

目前，這項新舉措共為民眾提供遠程「刷臉」代辦服務1000餘次，實現5項戶籍業務事項的遠程委託辦理，下一步將陸續拓展至公安其他業務、政務服務及社會生活全領域，讓民眾無需公證即可委託辦事。另悉，隨著此前官方對電子證照與紙質證照具有同等法律效力予以明確，「網證」將在長三角地區率先實現共享互認和應用。