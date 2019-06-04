上海紐約大學 前灘新址開工

2019-06-04 23:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中美合作創辦的上海紐約大學日前宣布，其新址正式開工建設。新址位於上海市浦東新區前灘國際商務區，預計2022年竣工使用。屆時上海紐約大學將從位於浦東新區世紀大道的現址，整體搬遷至前灘。

新華社報導，2012年，經教育部批准，中國第一所具有獨立法人資格的中美合作創辦的大學—上海紐約大學在上海成立，被稱為中美高等教育合作的「試驗田」。截至2019年5月，上海紐約大學已招收六屆學生，在校的大學生及研究生達1300多名。本月末，該校第三屆本科生畢業，8月又將迎來新一屆學生。

在開辦之初，教育部將這所大學定位為「探索建設高水平中外合作大學的有益嘗試」。近年來，上海紐約大學吸引了80多個國家和地區的學生在此就讀，其中約49%為國際學生，這些國際學生中六成來自美國，其餘四成中相當一部分來自「一帶一路」沿線。

上海紐約大學校長俞立中說，學校強調多元文化融合，追求世界一流大學的教育質量，受到海內外學生歡迎。隨著學生總量逐年遞增、教學內容不斷豐富、畢業生及教師的社會影響力不斷增強，上海紐約大學需要一個更大的國際化辦學空間，在上海市和浦東新區的支持下，前灘新址應運而生。

上海紐約大學前灘新址，由陸家嘴集團負責開發，建築面積超過11萬平方米，投入使用後最多可容納4000名本科生及研究生同時就讀。

前灘新址由國際著名的科恩—佩德森—福克斯同仁公司擔任設計，設計方案採用了四棟建築圍攏的校園布局，正中為超大型庭院，既呼應了傳統中式園林的風格外觀，又借鑒了美國大學校園常見的中心廣場設置。

上海紐約大學常務副校長傑弗裡·雷蒙說，在招收了六屆學生後，意味著上海紐約大學已經不是一個「嬰兒」了，它在不斷長大，需要一個新的校區，承載和激發學生和教授們更多更活躍的創造力。