上海電影節 1800部影片來自「帶路」

2019-06-04 23:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第22屆上海國際電影節主辦方3日在上海發布最新統計，全球112個國家和地區的3900多部電影申報參與第22屆上海國際電影節，其中1800多部影片來自「一帶一路」沿線，覆蓋53個國家和地區。

新華社報導，上海國際電影節中心主任傅文霞表示，經過遴選，約500部中外影片，將於6月15日至24日在上海全市47家影院放映。

在3日發布的本屆上海國際電影節金爵獎主競賽單元入圍影片中，也有多部作品來自「一帶一路」沿線，比如伊朗影片《夢之城堡》、意大利影片《天助吾友》、哈薩克斯坦影片《光影守護者》等。

去年6月，在第21屆上海國際電影節期間，「一帶一路」電影節聯盟宣告成立。去年9月起，上海國際電影節主辦方開啟「一帶一路」電影巡展，依託電影節聯盟，把一批中國新片和電影人推介到沿線各國各地區電影節，同時也促進了不同電影節之間的文化交流與合作。

第22屆上海國際電影節期間還將舉辦「一帶一路」電影周，展映24部影片，比如《第一次的離別》《印度製造》《早安》《水晶天鵝》《比萊》等。屆時，「一帶一路」沿線各電影節主辦機構代表將相聚上海浦東，參與電影交流、圓桌論壇、文化之旅、電影之夜等活動。