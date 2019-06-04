上海吳淞口 迎來2000艘次郵輪

2019-06-04 23:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



6月3日，上海吳淞口國際郵輪港迎來第2000艘次母港郵輪。皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」從西班牙巴塞羅那啟航，經過為期47天的奧德賽環球之旅，搭載近5千名國際遊客靠泊上海，開啟了中國母港航季。 經過為期47天的環球之旅，皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」搭載近5000名國際遊客3日靠泊上海吳淞口國際郵輪港。 新華社 分享 facebook

中新社報導，作為今年加入上海郵輪母港運營的新面孔，超量子系列首艘郵輪「海洋光譜號」凝聚了皇家加勒比多年在亞洲市場通過產品優化實踐積累的經驗和知識，對郵輪新船設計與建造的國際水準發起了又一次衝擊，將成為中國郵輪市場發展新的里程碑。

「海洋光譜號」在量子郵輪的基礎上對客房、餐飲、娛樂、科技等設施進行了升級，不僅開創了新的客房類別，推出創新餐飲理念，還設計了一系列海上首創的娛樂項目、活動設施及高科技互動體驗。

位於船尾的標誌性設施南極球，含有4個蹦極床，為遊客模擬穿越地心之旅，以VR科技創造全新體感歷險體驗；量子系列最受歡迎的北極星，通過透明玻璃艙將遊客送往距離海面300英尺以上的高空，享受360度的景象。此外，「海洋光譜號」設計了擁有巨型落地玻璃窗的270度景觀廳，遊客置身其中便可感受270度全視野海景。

中國郵輪旅遊近年來蓬勃發展，短短十年間成為全球第二大郵輪客源地。作為中國郵輪門戶的上海吳淞口國際郵輪港自2011年開港以來，累計接靠郵輪突破2000艘次，接待出入境遊客1300餘萬人次，三年登亞洲第一，五年居全球前四，占據中國郵輪市場的半壁江山，創造了世界郵輪經濟發展的「中國傳奇」。

國際郵輪協會相關負責人認為，中國郵輪市場處於穩步上升階段。在今年召開的世界郵輪大會，各國際郵輪公司負責人普遍認為中國市場具有較大潛力，對中國市場充滿信心。