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工作量過重 香港6成公院醫生想走人

2019-06-04 14:49世界日報 香港4日電

工作量過重 六成公院醫生萌去意 (取材自大公報)
工作量過重 六成公院醫生萌去意 (取材自大公報)
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香港公立醫院人手緊絀，去年全職醫生流失率創11年新高。醫學界立法會議員陳沛然昨公布一份調查報告指，約六成受訪公立醫生考慮離職，主因是工作量過多，不同部門的不滿程度已達嚴重水平。他批評醫管局吸引及挽留人手的「止血」措施不足，促請局方停止醫院認證計畫、減少「開會」等不必要行政工作。

大公報報導，立法會議員陳沛然早前委託中大香港亞太研究所，以郵寄方式向全港逾1.3萬名醫生發出問卷，成功訪問1374名醫生，公營醫生占約六成（829人），三成（441人）為私家醫生，餘下則為衛生署或大學工作的醫生。

調查顯示，約六成公立醫院醫生正萌生去意，工作量過多、薪酬及晉升機會是他們考慮離職的主因，分別為63%、48%及44%。至於已轉投到私營市場的醫生離開公立醫院的原因，兩個最大因素亦是工作量及晉升機會。

據報導，就工作滿意度方面，公立醫院醫生整體滿意度僅約30%，各分項及分科不滿意程度均比其他機構高，當中針對工作量不滿意度高達60%，其次工作生活平衡及人手編制各有近50%；臨床腫瘤科、內科及家庭醫學的醫生不滿程度最高，分別為78%、69%及67%。

報導指出，陳沛然批評，醫管局難以挽留人手，未能有效減輕及解決醫生工作量問題，而調查反映公立醫院醫生不單止不滿意工作，同時包括上司對工作表現的認同及重視、晉升及工作生活平衡等，不滿已達嚴重水平響起警號，醫管局必須正視問題。他又稱，醫管局不少中高層醫生「開會」占相當多的工作時間，建議局方減少開會以釋放約10%人手，紓緩人手短缺問題。另外，促請局方停止醫院認證計畫，以騰出人手處理輪候時間長和病房迫爆等問題。

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