送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國聯邦快遞公司（FedEx）日前將華為包裹「誤送」轉運至美國，遭大陸立案調查甚至將列入黑名單。受消息影響，聯邦快遞集團周一盤前市值蒸發12.6億美元，股價盤中一度創下三年新低。

華爾街見聞報導，華為日前指控聯邦快遞，未經授權將兩個從日本寄往大陸華為的包裹轉運至美國，並試圖轉運另外兩個由越南寄出的華為包裹，事件在大陸引發高度關注。當時聯邦快遞回應「誤送」，將全力配合任何監管調查。

聯邦快遞集團3日股價美股盤前大跌3.14%，以此計算，市值開盤便將蒸發12.6億美元。最終收跌1.26%至152.34美元，盤中股價跌至150.68美元，創三年新低。過去一年，累計跌幅39.9%。

聯邦快遞（中國）官網顯示，目前公司在中國區擁有員工約9,000人，在北京、上海、深圳、廣州和杭州的機場均有服務，每周還有220個航班為其貨物提供運送。此外，聯邦快遞在中國的分公司已達到78家，運輸車輛約2700輛，中國區的地面操作站近90個。