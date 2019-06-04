港婦獨遊日本離奇失蹤 夫懸賞100萬日圓尋妻

2019-06-04 14:50 世界日報 香港4日電



婦獨遊日失蹤逾月 夫懸賞尋妻 (取材自大公報) 分享 facebook

一名已婚瑜伽女教練，於4月獨自到日本富山縣旅遊後失蹤，至今超過一個月，其丈夫堅稱妻子不會自殺，懸賞100萬日圓（約7.2萬港元、9200美元）尋人。女事主失蹤前一直向丈夫發短訊報平安及分享旅程點滴，於失蹤前一天，更在立山黑部的雪場刻了「I love Andy（丈夫的英文名）」字句，即場「打卡」並傳給丈夫。他在微信回覆「I Love You Forever」，妻子翌日上午8時再回一句「開心」便人間蒸發。

每月獨遊 玩過高空跳傘、深潛

大公報報導，失蹤港女葉莘蕻（46歲），丈夫姓劉，兩人均在港出生，因工作關係，移居內地逾20年，於重慶居住。據悉，劉任職物業管理，葉女任瑜伽班兼職教練，兩人並無子女。

婦獨遊日失蹤逾月 夫懸賞尋妻 (取材自大公報) 分享 facebook

據劉先生形容，妻子獨立好動，喜歡挑戰，曾試過玩1.5萬呎高空跳傘及深潛，又稱妻子月月都會獨自到其他地方外遊，曾經去過日本多次，故此今次妻子到富山縣旅遊，起初他十分放心，且夫婦如常每日以微信及電話溝通。

夫妻恩愛20多年「妻絕不會自殺」

葉女日本行程原定由4月9日至22日。葉女在4月17日抵達富山縣，入住富山多米酒店，而在失蹤前一天，她到了立山黑部的雪場，刻了「I love Andy」，拍照後傳給丈夫，丈夫即回覆「I love you forever」。妻子翌日（20日）上午8時再回一句「開心」便人間蒸發。劉先生稱與太太結婚20多年，感情甚佳，「妻絕不會自殺」。

劉先生深信妻子不會自殺，估計可能發生了意外，故此在4月下旬趕往日本報案。當地警方調查後，證實葉女在4月20日中午11時許，在富山多米酒店辦理退房手續，並將行李寄存酒店後，到市內觀光。

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有網民最新提供的資料指於4月20日，在黑部市宇奈月溫泉附近見過女事主，當天下午1時至2時，於富山環水公園星巴克咖啡店喝咖啡，後來再無音訊，寄存在酒店的行李亦沒有取回。其夫已通知日本警方再仔細找尋。