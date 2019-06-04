親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

中國留學生紐西蘭失蹤3個月 家人懸賞90萬尋人

2019-06-04 13:21世界日報 北京4日電

華留學生新西蘭失蹤3月，家人僱直升機搜索，懸賞20萬紐元尋人。 (取材自Stuf...
華留學生新西蘭失蹤3月，家人僱直升機搜索，懸賞20萬紐元尋人。 (取材自Stuff新聞網)
分享

紐西蘭奧克蘭大學一名22歲中國留學生吳國權（Laurence Wu）3月初失蹤，他的車被發現停在西奧克蘭的皮哈海灘。他的家人從中國飛到紐西蘭，除了張貼尋人海報，還雇用直升機和船隻搜尋，但仍無結果。近日又懸賞20萬紐元（約90萬人民幣、13萬美元），只求找到他或他的遺體。

海外網綜合紐西蘭先驅報及stuff新聞網等當地媒體報導，吳國權今年獲得奧克蘭大學計算機科學學位。吳3月9日曾與友人們一起唱卡拉OK，友人形容他當時看上去「非常傷心」。當月10日，吳最後一次在奧克蘭市中心被人目擊，自此就下落不明；12日，他的車在皮哈海灘被發現，警方定位到他曾在這一海灘使用手機。

華留學生新西蘭失蹤3月　家人僱直升機搜索　懸賞20萬紐元尋人 (取材自Stuff...
華留學生新西蘭失蹤3月　家人僱直升機搜索　懸賞20萬紐元尋人 (取材自Stuff新聞網)
分享

報導指出，事後，他的家人從廣州趕到紐西蘭，並在奧克蘭市中心和皮哈海灘附近張貼尋人啟事。他們還張貼一張海報，上面寫道「爸爸媽媽已經過來啦，快點回來」，希望兒子能看到。這家人甚至雇用船隻和一架直升機搜尋海灘，但並沒有結果。

據報導，「我們希望找到他時他還活著，」吳母5月初自紐西蘭回中國前表示，「我們不認為他是那種自殺的人。也許他和朋友藏在某處，或者已經離開奧克蘭。」

報導指出，吳的家人已表示，任何人若找到吳或其遺體，或提供足夠證據幫助他們找到吳或其遺體，都可獲得20萬紐元的獎勵。「過去幾個月，吳國權的失蹤讓我們的家庭面臨著最困難和痛苦的時期，」吳的哥哥表示，「我們希望調查能夠有結果。」

他提到，懸賞金是由自己家拿出，不涉及第三方捐贈。「希望懸賞消息傳出後，有人可以提供關鍵或是準確的消息，幫助我們找到他。」

Stuff新聞網報導，自4月以來至5月初，當地傳媒曾四次致電警方詢問進展，但都被告知沒有任何新發現，吳的手機亦沒有被找到。警方公布的片段顯示，吳國權失蹤當天穿著黑褲、灰色T恤和綠色外套，腳上可能穿著一雙白色帶黑條紋的Adidas鞋。

紐西蘭失蹤直升機
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42

港婦獨遊日本離奇失蹤 夫懸紅100萬日圓尋妻

2019-06-04 14:50

工作量過重 香港6成公院醫生想走人

2019-06-04 14:49

秭歸萬人包粽 刷新金氏紀錄

2019-06-04 13:18

浙江賭網300部手機同時收款 涉案額31.5億

2019-06-04 12:07

台灣大學生訪山西 體驗千年絳州鼓樂

2019-06-04 01:48

秭歸近萬人包粽 成功挑戰世界紀錄

2019-06-04 01:48

廈門五通碼頭 啟用廈金新候船樓

2019-06-04 01:47

粵菜師培訓 用舌尖振興鄉村風味路

2019-06-04 01:47

廣州、深圳 將增車牌指標

2019-06-04 01:47

楊鎮浯率團赴陸訪問 首日見證金酒與天福集團結盟

2019-06-03 20:22

同為中國鋼琴才子 郎朗成就超越李雲迪

2019-06-03 18:22

郎朗曾與2女星傳緋聞 敗在媽媽不認可

2019-06-03 18:20

男粉絲狂拍電競女神還打傷護花男 警逮人揭不雅影片

2019-06-03 17:33

《北京觀察》海南廢法

2019-06-03 17:13

大陸挺國產奶粉 嬰幼兒配方自給率60%

2019-06-03 16:40

等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01

平遙古城金銀紀念幣

2019-06-03 13:15

花蓮少數民族交流團 廣西南寧展開籃球交流

2019-06-03 10:48

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 09:08

八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05

八達嶺長城 採網路實名預約

2019-06-03 02:05

動畫「金色面具」 獲1億投資

2019-06-03 02:05

百戶兩岸婚姻家庭 共話親子故事

2019-06-03 02:05

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

兩岸微流行／年輕人的「種草」經濟

2019-06-02 23:39

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

香港鄉議局主席 劉業強無競爭連任

2019-06-02 16:06

豬瘟又逢過節 香港肉檔：政府不聞不問

2019-06-02 16:00

江蘇女持刀掐7歲兒子 嗆夫：讓你斷子絕孫

2019-06-02 15:24

互聯網時代童年瘋網遊追星 藍皮書警告：恐暴露隱私

2019-06-02 15:22

黃河在六四拐了個彎 蘇曉康：中國已無出路

2019-06-02 15:07

影／捲入貿易戰 聯邦快遞恐遭大陸列入「不可靠實體清單」

2019-06-02 14:50

湖南變態淫魔2年誘姦14女童 法院判死

2019-06-02 14:35

《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04
看更多

熱門文章

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-04 11:14

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

Uniqlo聯乘KAWS UT系列開賣 內地客瘋搶如屍殺列車 場面超震撼

2019-06-04 09:00

六四週年前夕 BBC記者問北京市民是否看過坦克人

2019-06-03 19:54

貿易戰火延燒之際 中共宣告：中國將進入5G商用元年

2019-06-03 15:15

華為退出海底電纜市場

2019-06-03 23:35

六四事件30年 他從鎮壓士兵變成挑戰禁忌的畫家

2019-06-04 03:24

陸釋出5G執照...台系概念股 添利多

2019-06-03 23:35

台灣學者：大陸80年代社會開放 隨六四告終

2019-06-04 00:19

「六四」明30周年 王丹：老兵沒死，將發表紀念宣言

2019-06-03 19:51

美邀蔡總統赴國會演講 大陸堅決反對

2019-06-04 00:19

華為人員審稿限制 IEEE撤了

2019-06-03 23:35

應對貿易戰 王岐山訪歐 陸媒：新外交大戲上演

2019-06-04 00:19

大學食堂百菜圖 湖南女學生拍四年網友喊讚

2019-06-03 16:30

男粉絲狂拍電競女神還打傷護花男 警逮人揭不雅影片

2019-06-03 17:33

陸將釋照 邁進5G商用元年

2019-06-03 23:35

赴美拒簽激增 陸發布留學預警

2019-06-04 00:19

比八點檔還巧！渣男背孕妻帶小三出國 在機場偶遇岳父母

2019-06-04 14:26

陸民眾瘋狂搶購潮服 大打出手撞凹鐵閘

2019-06-04 10:27

大陸PMI 連三月擴張

2019-06-03 23:26

大陸工信部將發放5G商用牌照 正式進入5G商用元年

2019-06-03 15:24

楊鎮浯率團赴陸訪問 首日見證金酒與天福集團結盟

2019-06-03 20:22

郎朗曾與2女星傳緋聞 敗在媽媽不認可

2019-06-03 18:20

大陸挺國產奶粉 嬰幼兒配方自給率60%

2019-06-03 16:40

「我82歲還可以飛」 中國飛行奶奶重返藍天

2019-06-03 16:23

同為中國鋼琴才子 郎朗成就超越李雲迪

2019-06-03 18:22

大陸醫藥企業稽查 77家被納入名單

2019-06-04 10:28

駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56

挨批生活腐化墮落 中化集團前副總遭雙開

2019-06-04 12:19

送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42

日記寫當年╱驚悚六四像戰爭 「朋友在我懷裡斷氣」

2019-06-04 13:55

簡廷在：台商跨業整合溶入大灣區

2019-06-03 23:06

中金下調中信銀行等5家銀行評級

2019-06-04 14:21

最猛「硬核奶奶」 82歲飛行員重回藍天

2019-06-04 10:35

六四30週年晚會 陳副總統將出席致詞

2019-06-03 18:15

大陸自行車運動產業 明年拚達1500億元

2019-06-04 01:48

廈門五通碼頭 啟用廈金新候船樓

2019-06-04 01:47

塵封30年 謝三泰：六四照片出版

2019-06-03 19:22

英劇重現天安門事件 台灣演員于懷傑參演

2019-06-03 19:22

北京發布留學預警：美國緊縮中國學生簽證

2019-06-03 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top