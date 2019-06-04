中國留學生紐西蘭失蹤3個月 家人懸賞90萬尋人

2019-06-04 13:21 世界日報 北京4日電



華留學生新西蘭失蹤3月，家人僱直升機搜索，懸賞20萬紐元尋人。 (取材自Stuff新聞網) 分享 facebook

紐西蘭奧克蘭大學一名22歲中國留學生吳國權（Laurence Wu）3月初失蹤，他的車被發現停在西奧克蘭的皮哈海灘。他的家人從中國飛到紐西蘭，除了張貼尋人海報，還雇用直升機和船隻搜尋，但仍無結果。近日又懸賞20萬紐元（約90萬人民幣、13萬美元），只求找到他或他的遺體。

海外網綜合紐西蘭先驅報及stuff新聞網等當地媒體報導，吳國權今年獲得奧克蘭大學計算機科學學位。吳3月9日曾與友人們一起唱卡拉OK，友人形容他當時看上去「非常傷心」。當月10日，吳最後一次在奧克蘭市中心被人目擊，自此就下落不明；12日，他的車在皮哈海灘被發現，警方定位到他曾在這一海灘使用手機。

華留學生新西蘭失蹤3月 家人僱直升機搜索 懸賞20萬紐元尋人 (取材自Stuff新聞網) 分享 facebook

報導指出，事後，他的家人從廣州趕到紐西蘭，並在奧克蘭市中心和皮哈海灘附近張貼尋人啟事。他們還張貼一張海報，上面寫道「爸爸媽媽已經過來啦，快點回來」，希望兒子能看到。這家人甚至雇用船隻和一架直升機搜尋海灘，但並沒有結果。

據報導，「我們希望找到他時他還活著，」吳母5月初自紐西蘭回中國前表示，「我們不認為他是那種自殺的人。也許他和朋友藏在某處，或者已經離開奧克蘭。」

報導指出，吳的家人已表示，任何人若找到吳或其遺體，或提供足夠證據幫助他們找到吳或其遺體，都可獲得20萬紐元的獎勵。「過去幾個月，吳國權的失蹤讓我們的家庭面臨著最困難和痛苦的時期，」吳的哥哥表示，「我們希望調查能夠有結果。」

他提到，懸賞金是由自己家拿出，不涉及第三方捐贈。「希望懸賞消息傳出後，有人可以提供關鍵或是準確的消息，幫助我們找到他。」

Stuff新聞網報導，自4月以來至5月初，當地傳媒曾四次致電警方詢問進展，但都被告知沒有任何新發現，吳的手機亦沒有被找到。警方公布的片段顯示，吳國權失蹤當天穿著黑褲、灰色T恤和綠色外套，腳上可能穿著一雙白色帶黑條紋的Adidas鞋。