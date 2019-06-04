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浙江賭網300部手機同時收款 涉案額31.5億

2019-06-04 12:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

浙江溫州樂清警方日前破獲一宗特大網路賭博案，同時摧毀一個專門協助賭博網站洗黑錢的犯罪集團，共計有31名疑犯落網，目前已被刑事拘留。警方發現，犯罪集團為規避資金風險，所有線上交易的資金會繞過支付寶、微信等有嚴格監管機制的第三方支付平台，是以「第四方支付平台」與賭徒結算，非法流入資金已有近7億元（合新台幣31.5億元）。

所謂「第四方支付平台」是指由個人組建，沒有許可證，專門為賭博、非法彩票提供資金支付結算通道。

錢江晚報報導，浙江警方在去年底接獲銀行提供線索，有4個可疑銀行帳號，自2018年2月27日至9月27日期間，交易金額高達人民幣2.5億元（合新台幣11.25億元），且交易次數有1.7萬宗，與帳號持有人登記的職業、年齡及帳面資金往來極不相符。

警方調查確認，該批銀行帳號與一個名為「太陽城」的賭博網站有關，其伺服器設在境外，透過發展代理來招攬賭徒，相關人員遍布全國各地。

經調查，警方在4月27日晚上分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底採取統一執法行動，現場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名疑犯，扣押30多部電腦、300多部手機及超過480萬現金，同時又凍結250多張銀行卡及十多部伺服器。自2018年以來，朱某等人開設的工作室和支付平台，專門太陽城提供掃瞄二維碼收付款服務，並從中抽取一定比例的手續費。

警方在行動中有見到房間內有一大排展架，300多部運作中的智能手機放在其上，手機屏幕上不斷閃爍，不停更換新二維碼和已成功支付收款的標誌。原來賭博網站提供給賭徒的二維碼會不斷變化，所以手機屏幕上的二維碼也要不斷更新。為了保證手機不會關機，犯罪集團更將每部手機都接駁充電線。

該犯罪集團內部分工明確，朱某負責整個支付體系的平台，肖某負責批量提供支付結算用的二維碼，卜某則負責平台研發和系統服務。朱某等人會為太陽城推廣宣傳，以吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博，再獲取暴利。

浙江溫州樂清警方日前破獲一宗特大網路賭博案。（錢江晚報）
浙江溫州樂清警方日前破獲一宗特大網路賭博案。（錢江晚報）
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