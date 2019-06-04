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最猛「硬核奶奶」 82歲飛行員重回藍天

2019-06-04 10:35聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

在大陸被封為「硬核奶奶」（硬核指很厲害）的82歲山東籍女飛行員苗曉紅，日前駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天，她是大陸初期第二批女飛行員，時隔30年重回藍天。她希望用自己的行動鼓勵年輕人，讓更多女性加入航空事業中。

澎湃新聞報導，重新飛行的念頭在苗曉紅腦中盤旋，但真正要實踐，她還需要長時間準備。因為雙腿曾經受過傷，為了完成飛行任務，「近兩個月，一直在進行鍛鍊，每天要走3,000步，同時還要活動手臂，以適應高空飛行的要求」她說。

5月28日，北京平谷石佛寺機場，苗曉紅時隔30年以後重新回到駕駛艙內。在機上教練員的陪同下，苗曉紅完成長達40分鐘的飛行，其中還獨立完成拐彎、爬高、下滑等操作。下飛機時，她對前來看望她的飛行員姐妹說，「從上飛機到下來，身體特棒，心髒的跳動特別正常，完全可以勝任藍天。」

今年82歲的苗曉紅是中共第二批女飛行員。1956年，剛從濟南市第三中學畢業的她，成為女飛行員，並在1958年從航校畢業，曾多次執行重要轉機及戰備運輸、搶險救災等飛行任務。1963年，河北地區遭遇大水災，天氣非常不好，雲高只有一百多公尺，能見度差，但她憑藉出色的飛行技術，完成災區空投物資任務。

中華網報導，1989年退休後，苗曉紅開始進行文學創作，出版紀實文學「我是藍天的女兒」、「共和國首批女飛行員」等，講述中國女飛行員故事。也正是在蒐集資料和創作中，苗曉紅發現，國外有不少高齡飛行員，受此鼓舞，苗曉紅也想重回藍天，展現大陸女飛行員的丰采。

苗曉紅表示，以自己目前的身體狀況，完全可以勝任30個小時的飛行，她表示，如果國家需要，她還能飛。同時，她也希望用自己的行動鼓勵年輕女性。「82歲依然可以飛，你們年輕人更可以飛，而且會比我飛得更好。」

在大陸被封為「硬核奶奶」的82歲山東籍女飛行員苗曉紅，日前駕駛泰克南P2010飛...
在大陸被封為「硬核奶奶」的82歲山東籍女飛行員苗曉紅，日前駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天。照片／澎湃新聞網
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82歲山東籍女飛行員苗曉紅年輕時照片，近日駕駛飛機重返藍天。照片／澎湃新聞網
82歲山東籍女飛行員苗曉紅年輕時照片，近日駕駛飛機重返藍天。照片／澎湃新聞網
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