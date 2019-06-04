秭歸近萬人包粽 成功挑戰世界紀錄

2019-06-04 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



9478人8分鐘內包16400多個粽子，湖北秭歸縣3日創造一項新的金氏世界紀錄。當天，秭歸縣民眾聚集到茅坪鎮鳳凰山屈原祠參加挑戰，他們中最大的70餘歲，最小的僅5歲。每位挑戰者手中的物料袋內有糯米、紅棗、蓼葉、絲線等材料，每人在8分鐘內包好至少一個粽子即為挑戰成功。

中新社報導，3日上午8時26分，金氏世界紀錄認證官宣布挑戰開始，9478名挑戰者在190位現場監督人員見證下，開始包粽子。

現場，只見挑戰者將蓼葉捲成漏斗狀，然後依次裝上糯米和紅棗，壓緊實、封口、捆扎，三角棱形粽子便成型。8分鐘之後，認證官宣布挑戰活動結束，挑戰者高舉手中的端午粽，接受現場工作人員監督檢查。認證官宣布本次挑戰金氏世界紀錄成功，活動作為「最多人一起包粽子」獲得金氏世界紀錄認定。

本次活動共使用4000斤糯米、40000片粽葉、1200斤橙醬，成功包好16400多個繫著五彩絲線的「臍橙粽」。

秭歸是屈原的故鄉，當地端午習俗別具特色。2009年，中國「端午節．屈原故里」端午習俗入選聯合國教科文組織「人類非遺代表作名錄」，粽子是秭歸端午文化符號之一。

據大陸國家非遺項目「屈原傳說」省級代表性傳承人、秭歸民俗文化專家鄭承志表示，秭歸百姓每年要過「三個端午」，在農曆五月初五、十五、二十五都會全家齊動員，用蓼竹葉、糯米和紅棗，包出三角菱形的粽子。菱角分明的外形，象徵屈原剛直不阿的品格；雪白的糯米，象徵屈原廉潔清正的作風；紅棗，則象徵屈原的赤膽忠心。