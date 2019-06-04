台灣大學生訪山西 體驗千年絳州鼓樂

2019-06-04 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二屆「台灣大學生吹打樂團山西行」參訪團一行，近日到山西省新絳縣訪問。45名來自台南藝術大學的師生通過觀摩學習、實地參觀等多種形式，體驗傳統鼓樂藝術的魅力。

「觀看絳州鼓樂表演，覺得熱血沸騰。這種最為原生態的打鼓形式，非常值得學習。」台南藝術大學大一學生朱子謙說。

新華社報導，「老鼠娶親」詼諧幽默，「秦王點兵」刀光劍影。在觀摩活動上，新絳縣西街實驗小學的同學們表演了原汁原味的民間絳州鼓樂。隨後，台南藝術大學吹打樂團也表演了鼓樂「牛斗虎」和台灣民間的鑼鼓樂—獅鼓。

「我們要把握好這次交流機會，完成一次文化尋根之旅。」參訪團領隊、台南藝術大學學務長施德華與絳州鼓樂有一份很深的情緣，至今保留著絳州鼓樂團體赴台巡演時帶去的樂器。他表示，希望為台灣學子創造一個實地學習的機會，感受山西悠久的歷史、古老的民間傳統文化。

「絳州鼓樂」作為山西省新絳縣一種土生土長的民間藝術形式，有上千年歷史，被聯合國教科文組織列為世界人類口頭和非物質文化遺產代表作。

此次「台灣大學生吹打樂團山西行」參訪團活動由山西省台辦主辦。參訪團一行將赴太原、運城、臨汾等地，參訪山西歷史文化、民俗文化和文化遺產。

山西省台辦副主任宋英民表示，山西是民樂的故鄉，也是戲曲的搖籃。歡迎台灣青年學生來這裡展示音樂才華、感受傳統文化。兩岸青年互動交流、互學互鑒，可以加深了解、增進感情。