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粵菜師培訓 用舌尖振興鄉村風味路

2019-06-04 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2018年以來，廣東大力推進粵菜師傅工程，在傳承粵菜文化的同時，促進城鄉勞動者高質量就業，助力精準扶貧，走出一條「色香味俱全」的扶貧和鄉村振興「風味之路」。

新華社報導，粵菜是一種民俗，一道色彩，既繼承中原飲食文化傳統，又吸收各方烹飪精華，形成菜式繁多、烹調考究、質優味美的飲食特色。

廣東省人力資源和社會保障廳副廳長楊紅山表示，目前，廣東已組織開發潮式、客家、廣府風味菜烹飪和點心製作等10個「粵菜師傅」專項考核規範，還編制「粵菜師傅通用能力」及配套培訓大綱等9本培訓教材及9個培訓大綱。

信宜市人力資源和社會保障局局長李戈表示，當地的「粵菜師傅」培訓班報名踴躍，培訓對象為農民及城鎮下崗職工。培訓合格後，將頒發「粵菜師傅」和技能等級兩個證書。拿到證書就業後，這些農民和下崗職工月薪可達4000-5000元人民幣，很多年輕人走上職業「掌勺人」的道路。

廣州市輕工技師學院17烹飪中級1班的陳洪亮初中畢業後就來學習烹飪，單是刀功就學了一個月，手指被切傷了無數次。如今，大刀起落後，食材在他手下整齊如髮絲。陳洪亮早就規畫好自己的職業路線：「畢業後先去星級酒店學廚，將來自己開餐廳！」

目前，廣東省已有147所技工院校、職業院校開設粵菜相關專業，在校生達5.6萬人。一年來全省共組織開展「粵菜師傅」培訓1.5萬人次。

通過給予各項創業補貼、創業擔保貸款及貼息等支持「粵菜師傅」開辦農家樂、小餐館或外出創業發展，廣東有效促進城鄉勞動者實現技能就業和脫貧致富。

廣東佛山市順德區是粵菜的重要發祥地，素有中國廚師之鄉、世界美食之都等美譽。

創業農民

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