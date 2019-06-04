廈門五通碼頭 啟用廈金新候船樓

2019-06-04 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



3日上午8時許，「新五緣」號客輪載著165名旅客從廈門五通碼頭駛出前往金門。這標誌著廈金航線廈門五通客運碼頭三期全面啟用。今後，所有從廈門出發的廈金航線旅客，均轉由三期候船樓登船。

新華社報導，作為大陸最大對台客運碼頭，五通客運碼頭隨即啟用全新候船樓，總建築面積超過10萬平方公尺，體量是原候船樓的6倍，服務能力攀升至每年350萬人次，可預留擴展至遠期年吞吐旅客500萬人次。碼頭三期岸線長度約356公尺，客運泊位從原本的4個增至6個，目前參與運營的船舶共10艘（廈、金各5艘），每天往返船班36班（18班進境、18班出境）。

來自台灣新竹的林女士在新的候船大廳裡與同伴合影留念。「我來廈門時從舊的候船大廳通過，很幸運，回台灣遇到新候船大廳啟用，寬敞明亮、空曠整潔，算是搶到『頭香』。」她說，「在候船大廳可以一邊欣賞海景、享受咖啡簡餐，還可以前往商業區購物休閒。體驗很讚！」

廈門邊檢總站同益站一隊分隊長李旭表示，該站以三期啟用為契機，新增18條配置有新型智能驗證台的出入境人工查驗通道和22條出入境自助查驗通道，旨在進一步優化通關環境、提升通關速度。

負責營運廈門五通客運碼頭的元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅表示，新的候船樓解決過去高峰期客流擁擠的問題，還擴大商業區，入駐一系列優質品牌商家，為旅客提供豐富的出行配套服務。

廈門機場和廈門五通碼頭聯合推出「海陸空聯運」服務。旅客在五通碼頭到達廳可直接訂購航空公司的機票；已提前購買機票的旅客下船通過聯檢後，可直接在碼頭海空聯運專用櫃檯換取登機牌，辦理行李安檢託運手續。同時，台灣各家航空公司均推出「小三通」電子套票，旅客在五通碼頭乘船到達金門，可直接在金門機場轉機飛往台北、高雄、台中、台南、嘉義五個城市。

廈金航線自2001年1月2日開通，旅客運輸量從當年的20835人次發展到2018年的1745187人次，增長83.76倍。截至2018年底，累計有1787萬人次通過廈金航線往返兩岸。