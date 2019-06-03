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楊鎮浯率團赴陸訪問 首日見證金酒與天福集團結盟

2019-06-03 20:22聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

為促進金門與大陸福建各城市的良好發展，爭取更多惠金政策，金門縣長楊鎮浯率縣府團隊從昨日起至6日將到漳州、廈門與北京等地進行訪問，全力拚經濟，今天還參與金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式，雙方將共同開發6項酒品，首筆訂單將於中秋前夕在天福集團轄下1200家門市上架銷售，未來將金門高粱酒打造成為福建省伴手禮，拓展金酒在大陸的市場。

楊鎮浯於今日上午拜會漳州市政府，受到漳州市委書記邵玉龍熱烈歡迎與接待，邵玉龍表示，近年漳金兩地在宗教與宗族交流十分頻繁，肯定楊縣長與金門鄉親的積極努力，期盼未來漳金兩地持續常來常往，親上加親，讓兩地人民情誼和金門高粱酒一樣香濃。

楊鎮浯表示，金門高粱酒近年獲得多項世界烈酒大賽的金獎殊榮，名聞遐邇，飄香兩岸，而金門整體發展，也與大陸居民來金旅遊人數有著正相關，期盼透過此次漳金兩地的交流契機，從兩地宗教與旅遊先做起，鼓勵兩地居民交流互動，增進兩城市的合作發展。

稍後，福建省台港澳辦與漳州市領導也陪同楊鎮浯一行搭車前往漳州市漳浦縣，共同見證金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式，此次合作是金酒公司首度與其他品牌聯名推出酒品，並透過此次合作契機，將金門高粱酒打造成為福建省伴手禮，強化金門與福建之融合發展，拓展金酒在大陸的市場。

據了解，天福集團在東南沿海有著超過1000家通路據點，近期更朝向5000家目標奮力邁進，被視為是金酒持續西進路上的堅實夥伴。此次，雙方更推出聯名酒品，「專賣專售」作出市場區隔，除了優勢與品牌互補互持外，更能解決過往因無正式通路，造成市場打假不順的窘境。縣府盼「以茶帶酒」，由天福的茶帶著金門的酒開拓大陸市場，為雙方共創高峰。

今天下午楊鎮浯一行也與廈門市政府展開交流座談，並獲得廈門市委書記胡昌升率市府團隊熱烈歡迎，座談會中，雙方分別就近期最熱門的四通議題，以及金門鄉親高度關注的海漂物與生活垃圾處理、旅遊與金門生鮮牛肉銷陸等攸關金門鄉親福祉之事項進行討論，在短、中、長期合作方向有初步的共識。

楊鎮浯等人將於明日上午搭機前往北京，預計在三天兩夜的行程中，將拜會大陸國台辦、北京市台辦與全國台灣同胞投資企業聯誼會等單位，積極爭取陸方有關單位開放更多的惠金政策，推動金門經貿與旅遊發展，解決金門地方民生問題。 

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒廈門分公司董事長楊應雄(前排右一)與天福集團副總裁李國麟(前排左一)簽署戰略...
金酒廈門分公司董事長楊應雄(前排右一)與天福集團副總裁李國麟(前排左一)簽署戰略合作。圖／金門縣政府提供
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金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式，金門縣長楊鎮浯（右六）與福建省台港澳辦與漳州...
金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式，金門縣長楊鎮浯（右六）與福建省台港澳辦與漳州市領導共同見證並合影。圖／金門縣政府提供
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金酒公司與天福集團簽署戰略合作書。圖／金門縣政府提供
金酒公司與天福集團簽署戰略合作書。圖／金門縣政府提供
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金門楊鎮浯福建

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