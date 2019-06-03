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同為中國鋼琴才子 郎朗成就超越李雲迪

2019-06-03 18:22世界日報 華盛頓記者 許惠敏

「我找到我的愛麗絲啦 她是吉娜愛麗絲」。6月2日，才36歲卻已在國際樂壇紅了超過20年的鋼琴家郎朗，配上九張甜蜜蜜的婚紗照，在個人微博上宣布喜訊。短短12個小時，已有超過83萬餘人喊讚，6萬餘粉絲留言給予這對鋼琴佳侶祝福，21萬餘人轉發。

不同於其他活躍古典樂壇的音樂家，郎朗與眾不同的除了琴技，還有跨界的高人氣知名度。他獲選有史以來最年輕的「聯合國兒童基金會親善大使」、獲選「人物」雜誌「改變世界的20名青年」，2008年出版中英文版自傳「千里之行 : 我的故事」不久，獲邀在北京奧運開幕式演奏。

除此之外，他全球開辦鋼琴大師班，還擔任勞力士錶、奧迪汽車等商品形象代言人，而立之年已在古典音樂界名利雙收，除了郎朗，大概無人能出其右。

產自中國的「偶像型鋼琴才子」，在21世紀紅極一時的，除了郎朗，還有李雲迪。走過近20年，當時名氣曾不分軒輊的郎朗、李雲迪，如今兩人的演奏事業、成就，卻有極大反差，現今正學琴的孩子們，甚至少有人聽過「李雲迪」此人。

少年時期曾兩度拿下國際青少年鋼琴大賽首獎，郎朗15歲時考入美國費城寇蒂斯音樂院，從此在名師葛羅夫曼門下專注磨練琴技，全方位磨練各樂派作品，打下扎實的基礎；李雲迪，2000年在華沙贏得蕭邦鋼琴大賽，不同於郎朗的「半路留洋」，本土培育的李雲迪在中國獲更熱烈追捧，國際音樂會邀約不斷，憂鬱氣質和飄逸長髮，為他贏得「鋼琴王子」名號。

在國際古典鋼琴界發光、成名，努力、才氣、機運，缺一不可，更難的是得禁得起時間淬煉，李雲迪以拿手的浪漫樂派蕭邦、李斯特作品紅極一時，還是古典唱片業鉅子德意志唱片公司(DG)史上首位簽約華人演奏家，但這位中國力捧的演奏家，卻無法成長，始終走不出自己曲風局限，演出水平也走下坡。蕭邦首獎光環撐了十年，演奏會出糗、被經紀公司解約、唱片公司踢皮球、和娛樂圈人搞趴等負面新聞紛至沓來，讓樂迷嗟嘆「王子到底怎麼了？」

其實郎朗一路走來也不缺負面新聞，1999年，郎爸調教下的誇張演奏風格，引發保守的古典樂界對郎朗負面評價，稱他是「特技演員」、「古典鋼琴界的J. Lo」，而曾一年上百場的繁重演奏行程，表現時好時壞，讓郎朗的演奏事業也曾一度受質疑。

業演奏家生涯，是一條備極艱辛的路，能如安格麗希(Martha Argerich)、波里尼(Maurizio Pollini)、紀辛(Evgeny Kissin)、齊默曼(Krystian Zimerman)等走得又長又穩者，屈指可數。其中，波里尼也曾以18歲之齡為義大利贏得蕭邦大獎，但他拒絕誘惑潛心苦練，不斷探索擴張自己的音樂深度與廣度，才有今日的成就。

天才也好，王子也好，忘了初心和耕耘，隨時都可能成為庸碌之輩！從神童走向大師之路，李雲迪和郎朗是這一代中國青年鋼琴家兩種故事呈現，樂迷們對贏得美嬌娘的郎朗滿滿祝福，對李雲迪，仍有期待。

郎朗義大利北京

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