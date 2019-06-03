郎朗曾與2女星傳緋聞 敗在媽媽不認可

2019-06-03 18:20 世界日報 中國新聞組╱綜合2日電



鋼琴才子郎朗傳出與24歲的德韓混血女鋼琴家愛麗絲(Gina Alice)喜結良緣，讓他的一些粉絲想起郎朗之前曾傳出的兩段緋聞，還對照他之前的擇偶標準。

第一段緋聞的女主角是「神仙姊姊」、女演員劉亦菲。2006年網傳兩人已祕密交往多時，但後來劉亦菲親自澄清，並憤怒表示：「為什麼把我們兩個毫不相干的人扯在一起？我不認識郎朗，在我面前彈鋼琴和彈棉花沒什麼區別。」

第二段緋聞的女主角是「性感女神」鞏新亮。她於2008年出演馮小剛執導的電影《非誠勿擾》，憑此片入圍中國大眾電影百花獎、最佳新人獎，並以此開始了演藝生涯。

這段戀情雖未獲兩人親口承認，卻被不少人認為是娛樂圈中公開的祕密。消息指2012年前後，媒體曝出郎朗和女星鞏新亮祕密相戀四年；據指郎朗與鞏新亮相識朋友聚會上，之後郎朗開始追求女方，鞏新亮也很快傾心於這位鋼琴家。

但據稱因郎朗父母不認可，導致這段感情告吹。有紛絲曾猜測也許是因為鞏新亮一出道就走性感路線，瑩幕形象不符合中國婆婆對兒媳審美，兩人才分手。

如今，鞏新亮已不活躍在屏幕前，個人社交平台也不常更新，應已回歸普通人的生活狀態。有報導指鞏新亮曾愛上整容，但每次整容換臉都失敗，整容變毀容，因此很少露面。

郎朗曾公開擇偶標準：40歲左右結婚，女孩年齡在20多歲。其母也提出對兒媳的要求：「支持郎朗的鋼琴事業，至少也得是個研究生吧。」如今看來，新娘愛麗絲完全符合要求。